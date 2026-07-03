Третий волгоградец подхватил опасный боррелиоз от клеща

Клещи покусали уже более тысячи человек в Волгоградской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 3 июля обратились к медикам с присасыванием 1004 человека, из них 333 ребенка. Уже пять человек заразились от клещей опасными инфекциями, передающимися через укусы.