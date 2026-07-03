Италия усомнились в санкциях против патриарха Кирилла

Как уточняет издание, позиции двух стран различаются по степени жесткости. Болгария выступает категорически против подобных ограничений. Рим же занял более сдержанную позицию: итальянская сторона пока не заявляла о готовности наложить вето на эти меры. Вместо этого она обозначила ряд проблем, которые, по ее мнению, необходимо урегулировать до введения санкций.