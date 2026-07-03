Италия усомнились в санкциях против патриарха Кирилла

«Италия присоединилась к Болгарии в том, что касается выражения опасения по поводу планов о введении санкций против патриарха Кирилла», — указано в материале.
Как уточняет издание, позиции двух стран различаются по степени жесткости. Болгария выступает категорически против подобных ограничений. Рим же занял более сдержанную позицию: итальянская сторона пока не заявляла о готовности наложить вето на эти меры. Вместо этого она обозначила ряд проблем, которые, по ее мнению, необходимо урегулировать до введения санкций.
Один из дипломатов пояснил, что обеспокоенность Италии в данном случае отражает позицию Ватикана. Кроме того, в Риме не хотели бы вводить санкции против лидера христианской конфессии.
Инициатором санкций в отношении патриарха ранее выступила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Некоторые страны выразили обеспокоенность и по другим предложениям Каллас. В частности, Франция и Италия выразили обеспокоенность в связи с предложением запретить бывшим участникам боевых действий из РФ въезд в ЕС.