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Италия усомнились в санкциях против патриарха Кирилла

Италия, как и Болгария, выразила сомнения относительно возможного введения санкций Евросоюза против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на информированные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Италия присоединилась к Болгарии в том, что касается выражения опасения по поводу планов о введении санкций против патриарха Кирилла», — указано в материале.

Как уточняет издание, позиции двух стран различаются по степени жесткости. Болгария выступает категорически против подобных ограничений. Рим же занял более сдержанную позицию: итальянская сторона пока не заявляла о готовности наложить вето на эти меры. Вместо этого она обозначила ряд проблем, которые, по ее мнению, необходимо урегулировать до введения санкций.

Один из дипломатов пояснил, что обеспокоенность Италии в данном случае отражает позицию Ватикана. Кроме того, в Риме не хотели бы вводить санкции против лидера христианской конфессии.

Инициатором санкций в отношении патриарха ранее выступила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Некоторые страны выразили обеспокоенность и по другим предложениям Каллас. В частности, Франция и Италия выразили обеспокоенность в связи с предложением запретить бывшим участникам боевых действий из РФ въезд в ЕС.

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