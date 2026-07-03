В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Ты в игре»

«Большой отклик вызвали номинации “Дети в спорте” — 1414 заявок и “Точка старта” — 1381 заявка. Это говорит о высоком запросе на развитие детского спорта и о том, что все больше людей готовы запускать собственные спортивные проекты на местном или региональном уровне. Выросли партнерские номинации, поскольку спорт все чаще выходит за пределы спортзала или площадки, становится частью путешествий и корпоративной культуры. Еще один заметный тренд этого сезона — диверсификация самих спортивных форматов. Если раньше среди заявок преобладали классические дисциплины, то сейчас мы видим, что популярность набирают различные единоборства, спортивно-массовые форматы и нестандартные авторские проекты», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.