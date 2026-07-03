В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Ты в игре»

Итоги VI сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» подвели в Национальном центре «Россия» в Москве 3 июля, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
«Конкурс “Ты в игре” всероссийский не на словах, а на деле: 27 тысяч заявок от участников. Энтузиасты спорта несут огромный вклад в достижение национальной цели, которую поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин, — чтобы 70% граждан регулярно занимались спортом. Для того чтобы были такие возможности, в нашей стране создаются все условия. Правительство России поддерживает множество спортивных программ», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Победителей определили в пяти основных номинациях: «Дети в спорте», «Точка старта», «Масштаб», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности», а также в трех партнерских: «Корпоративный спорт», «Спортивный туризм», «Медиа».
«Проекты конкурса за все годы его проведения охватили более 24 миллионов человек. Только в этом сезоне поступило свыше 6 тысяч заявок с общим охватом около 4 миллионов человек. С каждым годом растет число инициатив, которые направлены на поддержку детей, пожилых людей и людей с ОВЗ, ветеранов, участников боевых действий. Желаю всем участникам, энтузиастам и любителям спорта веры, надежды и любви, ведь именно любовь к России и спорту всех нас объединяет», — добавил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Обладателем Гран-при в 1 млн рублей стал проект Vertigo Sports из Ростовской области, который был представлен в номинации «Трансформация в спорте». Его авторы создали и запатентовали отечественную технологию искусственной волны океанического типа, которая делает серфинг массовым и доступным даже вдали от морских побережий.
Первое место в номинации «Трансформация в спорте» занял проект из Республики Башкортостан Trekkingmania.ru. В номинации «Точка старта» — школа экстрим-спорта «Райдер Кидс» из Пермского края. Проект из Москвы «ПАРАТЕННИС РФ» завоевал награду в категории «Безграничные возможности». В номинации «Дети в спорте» лучшим стал проект из Севастополя «Открытое небо», а в категории «Масштаб» победа досталась Кубку по любительскому биатлону «Пионер Кап» из Москвы. В партнерских номинациях победили проекты «ДвижОК» из Московской области, «Камчатка Трейл-1» из Камчатского края и «Спортопыт» из Москвы.
«Большой отклик вызвали номинации “Дети в спорте” — 1414 заявок и “Точка старта” — 1381 заявка. Это говорит о высоком запросе на развитие детского спорта и о том, что все больше людей готовы запускать собственные спортивные проекты на местном или региональном уровне. Выросли партнерские номинации, поскольку спорт все чаще выходит за пределы спортзала или площадки, становится частью путешествий и корпоративной культуры. Еще один заметный тренд этого сезона — диверсификация самих спортивных форматов. Если раньше среди заявок преобладали классические дисциплины, то сейчас мы видим, что популярность набирают различные единоборства, спортивно-массовые форматы и нестандартные авторские проекты», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.