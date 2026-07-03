В Ивановской области выбрали «Лучшего по профессии» среди ветеранов СВО

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» подвели в Ивановской области. В направлении конкурса, который проводится по нацпроекту «Кадры», участвовали ветераны СВО, сообщили в правительстве региона.
Победителем соревнований стал специалист машиностроительного завода «Профессионал» Андрей Лебедев. Теперь он представит регион на федеральном уровне. Второе место занял начальник производства научно-производственного предприятия «Маяк» Алексей Груздев, а третье — повар кинешемского ресторана «Вишневский» Роман Бачугин.
В конкурсе профмастерства поучаствовали жители Вичуги и Тейкова, Комсомольского, Родниковского, Кинешемского и Юрьевецкого районов. Они представляли самые разные профессии — от электрогазосварщика и слесаря до заведующего хозяйством и повара. Конкурсанты поделились собственной историей возвращения к профессиональной деятельности, прошли тестирование по охране труда, а также рассказали о своем рабочем дне.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.