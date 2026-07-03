Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ивановской области выбрали «Лучшего по профессии» среди ветеранов СВО

Им стал специалист машиностроительного завода Андрей Лебедев.

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» подвели в Ивановской области. В направлении конкурса, который проводится по нацпроекту «Кадры», участвовали ветераны СВО, сообщили в правительстве региона.

Победителем соревнований стал специалист машиностроительного завода «Профессионал» Андрей Лебедев. Теперь он представит регион на федеральном уровне. Второе место занял начальник производства научно-производственного предприятия «Маяк» Алексей Груздев, а третье — повар кинешемского ресторана «Вишневский» Роман Бачугин.

В конкурсе профмастерства поучаствовали жители Вичуги и Тейкова, Комсомольского, Родниковского, Кинешемского и Юрьевецкого районов. Они представляли самые разные профессии — от электрогазосварщика и слесаря до заведующего хозяйством и повара. Конкурсанты поделились собственной историей возвращения к профессиональной деятельности, прошли тестирование по охране труда, а также рассказали о своем рабочем дне.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.