Антибиотики обнаружили в нижегородской говядине высшего сорта

Нарушение ветеринарного законодательства вскрылось в ходе лабораторных испытаний проб мясной продукции, выпущенной ООО ТД «Купецъ» (г. Нижний Новгород). По результатам анализов в мясе был выявлен окситетрациклин, присутствие которого по действующим нормативам категорически не допускается. Это вещество прямо нарушает требования Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».