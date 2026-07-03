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Антибиотики обнаружили в нижегородской говядине высшего сорта

Россельхознадзор вынес предостережение торговому дому «Купецъ» после лабораторной проверки мясной продукции.

В говядине высшего сорта нижегородского производителя обнаружили опасный антибиотик. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

Нарушение ветеринарного законодательства вскрылось в ходе лабораторных испытаний проб мясной продукции, выпущенной ООО ТД «Купецъ» (г. Нижний Новгород). По результатам анализов в мясе был выявлен окситетрациклин, присутствие которого по действующим нормативам категорически не допускается. Это вещество прямо нарушает требования Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

В связи с этим 1 июля 2026 года ведомство выдало предприятию предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Производителю рекомендовали незамедлительно принять меры для исправления ситуации и напомнили, что ответственность за безопасность животноводческих товаров полностью лежит на изготовителе.

Ранее сообщалось, что фантомное производство рыбы выявили под Нижним Новгородом.