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Ремонт Дома культуры в Ладушкине планируют завершить в 2027 году

Областные власти выделили 64 млн рублей.

Источник: Клопс.ru

На ремонт ладушкинского Дома культуры выделено 64 млн рублей. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил глава администрации муниципалитета Ахилл Феохариди в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

Чиновник подчеркнул, что работы уже идут: «Правительство области нас услышало — объём финансирования достаточно серьёзный — порядка 64 миллионов рублей. Ремонт проходит в два этапа — в этом году и в будущем. Мы полностью обновляем и внутренние помещения, и фасад, и кровлю».

Ахилл Феохариди отметил, что здание, которое находится на возвышенности, является точкой притяжения жителей города.

«В Доме культуры проводим практически весь объём общегородских праздничных мероприятий. Там работают площадки, там у нас молодёжное пространство, и люди старшего поколения в рамках программы “Балтийское долголетие”. Такое здание, объединяющее все категории и все возрасты нашего муниципалитета», — сказал он.

По словам главы муниципалитета, после ремонта в Доме культуры, который будет расширен, планируется разместить детские и взрослые танцевальные кружки, а также молодёжные проекты.

В Ладушкине в ближайшее время планируют создать два мурала.