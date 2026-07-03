Ремонт Дома культуры в Ладушкине планируют завершить в 2027 году

Чиновник подчеркнул, что работы уже идут: «Правительство области нас услышало — объём финансирования достаточно серьёзный — порядка 64 миллионов рублей. Ремонт проходит в два этапа — в этом году и в будущем. Мы полностью обновляем и внутренние помещения, и фасад, и кровлю».