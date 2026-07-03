В Великом Новгороде открылась уличная площадка для гонок дронов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июл — РИА Новости. Первая уличная площадка для гонок дронов открылась в Великом Новгороде для тренировки молодежи, рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов.
Он уточнил, что на форуме «Архипелаг-2025» ребята предложили создать такую площадку, а власти идею поддержали.
«В Великом Новгороде открылась первая уличная площадка для гонок дронов… Теперь у молодежи есть место, где можно тренироваться, проводить соревнования и оттачивать свои навыки», — рассказал Дронов на своем канале на платформе «Макс».
Губернатор отметил, что современная трасса для дронов соответствует федеральным требованиям. Первыми ее опробовали студенты и молодые преподаватели Политехнического института НовГУ. На площадке будут заниматься не только опытные спортсмены, ее подключат к образовательным программам колледжей и Политехнического института, а позже здесь смогут тренироваться и школьники. Кроме того, новгородские команды будут готовиться к «Архипелагу-2026» и другим соревнованиям, добавил губернатор.