Аварийность в Нижнем Новгороде упала: статистика ГИБДД за 5 месяцев 2026 года

Важнейшим направлением работы ведомства остается профилактика. Совместно с Общественным советом при МВД и благотворительным фондом «СТОП ДТП» участникам движения было роздано свыше 10 тысяч светоотражающих элементов и 25 тысяч информационных брошюр. С начала года инспекторы провели 2118 профилактических бесед во всех образовательных учреждениях города для предотвращения детского травматизма. Кроме того, с 15 июня по 31 августа в регионе проходит акция «Дети летом», направленная на защиту несовершеннолетних велосипедистов и пользователей СИМ в разгар каникул.