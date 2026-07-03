Аварийность в Нижнем Новгороде упала: статистика ГИБДД за 5 месяцев 2026 года

На дорогах Нижнего Новгорода зафиксирована положительная динамика безопасности, сообщили в пресс-службе городской администрации. За первые пять месяцев 2026 года в городе удалось добиться снижения всех ключевых показателей аварийности, о чем на заседании городской межведомственной комиссии доложил начальник ОГИБДД УМВД по Нижнему Новгороду Валерий Иванов.
Статистика за отчетный период демонстрирует следующие результаты: общее число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 91 инцидент (до 623 случаев), количество раненых уменьшилось на 112 человек и составило 715 пострадавших. Число погибших в ДТП снизилось на 5 человек.
Особое внимание уделяется средствам индивидуальной мобильности (СИМ): их участие в авариях сократилось почти вдвое. При этом выявлен новый тренд — рост числа инцидентов с электровелосипедами (с 15 до 23 ДТП).
Основными причинами тяжелых последствий остаются грубые нарушения со стороны водителей: вождение в нетрезвом виде, отсутствие прав, превышение скорости и нарушение правил очередности проезда. Благодаря региональному пилотному проекту по борьбе с «нетрезвым» вождением количество таких аварий уменьшилось на 23 случая, а число раненых в них людей — на 44 человека. В рамках работы службы экстренного реагирования Госавтоинспекция приняла 556 звонков по номеру «112», подтвердив 89 фактов нарушений, что позволило выплатить компенсацию 83 гражданам.
Важнейшим направлением работы ведомства остается профилактика. Совместно с Общественным советом при МВД и благотворительным фондом «СТОП ДТП» участникам движения было роздано свыше 10 тысяч светоотражающих элементов и 25 тысяч информационных брошюр. С начала года инспекторы провели 2118 профилактических бесед во всех образовательных учреждениях города для предотвращения детского травматизма. Кроме того, с 15 июня по 31 августа в регионе проходит акция «Дети летом», направленная на защиту несовершеннолетних велосипедистов и пользователей СИМ в разгар каникул.
Ранее сообщалось, что неизвестный на электровелосипеде влетел в шлагбаум на Малой Покровской.