«Я не знаю, как она там». Белоруска заявила, что ее бывший муж обманом вывез несовершеннолетнюю дочь в Эстонию

Белоруска в интервью изданию «Мiнская праўда» раскрыла детали, как бывший муж обманом вывез дочь в Эстонию.
По словам жительницы Марьиной-Горки Елены, девочку она родила в 2021 году в Эстонии. Ребенок при рождении получил свидетельство и эстонский паспорт. Однако женщина, приехав к своей маме в Беларусь в июле 2022 года, сделала дочери и белорусский паспорт.
Супруг-иностранец, добавляет белоруска, нигде не работал и по причине отсутствия доходов она смогла получить вид на жительство в Эстонии всего лишь на два года. Летом 2023 года женщина с ребенком снова приехали в Беларусь к родственникам. Уже в республике Елена узнала, что Эстония отказалась продлевать ей ВНЖ. Причина все та же — отсутствие доходов у мужа.
Об этом женщина рассказала своему супругу. Через некоторое время иностранец приехал в Беларусь и получил белорусский ВНЖ, хоть Елена и была против. Сначала супруги снимали квартиру в Смолевичах, а затем — в Минске. По-прежнему остро стоял вопрос с финансами, на фоне которого мужчина стал проявлять в отношении жены агрессию.
— Я снимала побои, писала заявление в милицию. С ребенком уехала из съемной квартиры к маме в Марьину Горку, подала заявление на развод. Потом, естественно, он стал просить, умолять… По своей глупости заявление (речь идет про побои. — Ред.) забрала, но о разводе не забирала, — привела подробности Елена.
После случившегося белоруска на месяц решила вернуться к своему супругу. Когда между ними случился очередной скандал, Елена, забрав дочь, ушла от супруга окончательно и переехала к маме в Марьину-Горку. В скором времени состоялся развод. От белорусского ВНЖ иностранцу пришлось отказаться, так как он нигде не работал, у него не было доходов. К дочери мужчина периодически приезжал, но часто встречи проходили со скандалами — и в детском саду, и дома.
Вместе с тем бывшие супруги практически одновременно обратились в суд с просьбой установить график общения с несовершеннолетним ребенком. Встречи отца и дочери происходили по определенным дням и часам. Но окончательно белоруска смогла выдохнуть, когда выиграла суд, связанный с установлением запрета на выезд ребенка из Беларуси.
— 27 июня (2026 года. — Ред.) в 11.00 он пришел, мама моя вывела ребенка. 19.15 — дочки нет. Я начала ему звонить на белорусский номер, с которого он мне писал. Абонент недоступен. Я сразу поняла — что-то не то, это не просто так. В 19.20 я позвонила в РОВД Пуховичского района и сообщила о том, что отец не вернул ребенка, нарушив график общения. Буквально через 40−50 минут приехал сотрудник, составил заявление, — рассказала Елена.
Белоруска, общаясь с сотрудником милиции, допустила, что дочь могли вывезти за границу. Все документы на ребенка оставались у Елены. Позднее женщина узнала про покупку билетов на бывшего мужа, его мать и дочь из Минска в Смоленск. Позднее эстонская полиция связалась с женщиной, сказав, что ребенок пересек границу страны и вместе с отцом едет по месту жительства.
Елена обратилась в Следственный комитет, Министерство юстиции, эстонские СМИ.
Заместитель начальника управления по гражданству и миграции УВД Минского облисполкома Светлана Рабович предположила, как именно могла развиваться ситуация:
— Скорее всего, ситуация разворачивалась следующим образом: готовясь вывезти дочь, отец в Эстонии сделал ей новый паспорт, возможно, заявив, что прежний утерян (для этого нужны лишь свежие фото, а непосредственное присутствие ни ребенка, ни второго родителя не обязательны). И по новому документу, не исключено, что через третью страну, вывез малышку в Прибалтику. Но, подчеркиваю — это всего лишь версия.
А вот что случилось в Бресте, где девочка получила травмы и попала в больницу из-за телефона.
Тем временем пассажиры автобуса из Беларуси рассказали об атаке БПЛА ВСУ в Брянской области 2 июля: «Сильный хлопок, как взрыв, муж крикнул, что это был дрон».