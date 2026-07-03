«Я не знаю, как она там». Белоруска заявила, что ее бывший муж обманом вывез несовершеннолетнюю дочь в Эстонию

— 27 июня (2026 года. — Ред.) в 11.00 он пришел, мама моя вывела ребенка. 19.15 — дочки нет. Я начала ему звонить на белорусский номер, с которого он мне писал. Абонент недоступен. Я сразу поняла — что-то не то, это не просто так. В 19.20 я позвонила в РОВД Пуховичского района и сообщила о том, что отец не вернул ребенка, нарушив график общения. Буквально через 40−50 минут приехал сотрудник, составил заявление, — рассказала Елена.