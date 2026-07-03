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Воронежский губернатор оценил инвестпрограмму молочного производителя

Губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил головное предприятие группы компаний «Молвест», где обсудил инвестиционную программу до 2028 года. Во встрече участвовали основатель ГК, депутат Госдумы Аркадий Пономарев и генеральный директор Анатолий Лосев.

Источник: "Российская газета"

Губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил головное предприятие группы компаний «Молвест», где обсудил инвестиционную программу до 2028 года. Во встрече участвовали основатель ГК, депутат Госдумы Аркадий Пономарев и генеральный директор Анатолий Лосев.

По данным главы региона, предприятие перерабатывает более 600 тонн молока в сутки и выпускает свыше 200 видов продукции. Компания также внедряет роботизированные технологии, занимается собственными научными разработками и участвует в подготовке кадров для отрасли.

Основные направления инвестпрограммы связаны с расширением производственных мощностей, глубокой переработкой молока и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, речь идет об ингредиентах для специализированного, спортивного и детского питания. До 2028 года объем вложений оценивается примерно в 13 миллиардов рублей.

На встрече также обсудили инициативу Аркадия Пономарева о создании научно-производственного центра биотехнологий. Предполагается, что площадка объединит научные коллективы, университеты и промышленность для разработки решений в сфере переработки сельхозсырья и производства новых белковых продуктов.

Александр Гусев поддержал эту идею и сообщил, что власти региона проработают возможность участия проекта в федеральных программах поддержки. Он отметил, что для облправительства важно, что компания заботится не только о прибыли, но о людях.

Отдельно губернатор отметил образовательные и социальные проекты компании, ее сотрудничество с вузами и колледжами. По итогам встречи Гусев вручил Аркадию Пономареву почетный диплом «За доброту и милосердие» — за благотворительную деятельность и вклад в развитие социальной сферы региона.

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