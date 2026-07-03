«Ротор» продлил контракт с Эльдарушевым и подписал трех новичков

Воспитанник «Краснодара» Ацамаз Ревазов перешел в «Ротор» на правах аренды. В сезоне 2025/2026 он провел 22 игры за «Оренбург» и «КАМАЗ». Также к «Ротору» присоединился Николай Поярков. Левый защитник несколько лет провел в «Ростове», играл за «Факел» и «СКА-Хабаровск», последний сезон провел в саратовском «Соколе».