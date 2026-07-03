Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представители российских мусульман отправились на прощание с Хаменеи

Аббясов и Галеев отправились на прощание с Али Хаменеи.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Зампреды Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Рушан Аббясов и Ильдар Галеев, а также представитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад отправились в Иран на церемонию прощания с погибшим экс-лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщили в религиозных организациях.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне ударов и неопределенной ситуации с перемирием провести не удалось, поэтому власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовки инфраструктуры.

«По поручению председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации главного муфтия шейха Равиля Гайнутдина его заместители муфтий Рушан Аббясов и Ильдар Галеев прибыли в Иран для участия в церемонии прощания с Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи… Представители ДУМ РФ выразили братскому иранскому народу слова соболезнования», — сообщил сайт Духовного управления мусульман РФ.

Визит делегации, добавили в ДУМ РФ, проходит по приглашению иранской стороны и при поддержке посольства Ирана в России.

«По поручению главы Духовного собрания мусульман России, муфтия Москвы Альбира хазрата Крганова в траурной церемонии принимает участие муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад», — сообщил Telegram-канал ДСМР.

Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля — с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана: в Тегеране, Куме и родном для Хаменеи Мешхеде, а также в двух священных для мусульман-шиитов иракских городах Кербеле и Неджефе. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.

Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше