Представители российских мусульман отправились на прощание с Хаменеи

Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля — с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана: в Тегеране, Куме и родном для Хаменеи Мешхеде, а также в двух священных для мусульман-шиитов иракских городах Кербеле и Неджефе. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.