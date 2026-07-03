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Под Волгоградом спасатели вытащили из затонувшего авто пассажира

В Ленинском районе Волгоградской области специалисты ГКУ Служба спасения вытащили мужчину из затонувшего автомобиля.

В Ленинском районе Волгоградской области специалисты ГКУ Служба спасения вытащили мужчину из затонувшего автомобиля. Как уточнили спасатели, благодаря оперативным действиям, мужчина выжил.

Инцидент произошел на реке Ахтуба, когда автомобиль вместе с пассажиром внутри съехал в воду. Установлено, что водитель покинул транспортное средство, не зафиксировав его ручным тормозом.

Прибывшие на место спасатели успели извлечь находившегося в салоне мужчину через окно и доставить на берег. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.

Фото: сгенерировано ИИ.