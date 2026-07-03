Российская делегация во главе с Медведевым прибыла в Иран

3 июля в иранской столице стартовал первый день траурных мероприятий. Почтить память аятоллы прибыли делегации десятков стран.
В состав делегации от РПЦ вошли епископ Бишкекский и Киргизский Савватий, а также представитель синодального Отдела внешних церковных связей иеромонах Григорий (Матрусов). От Духовного собрания мусульман России на мероприятии присутствует муфтий Волгоградской области Бата Кифах.
По данным иранских средств массовой информации, траурные церемонии продлятся с 3 по 9 июля.
Погребение Али Хаменеи назначено на 9 июля. Его похоронят в городе Мешхеде — именно там родился верховный лидер. Мешхед занимает второе место по религиозному значению среди городов Ирана, уступая только Куму. Местом упокоения станет мавзолей Имама Резы.