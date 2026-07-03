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Российская делегация во главе с Медведевым прибыла в Иран

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран. Он примет участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

3 июля в иранской столице стартовал первый день траурных мероприятий. Почтить память аятоллы прибыли делегации десятков стран.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали ранее уточнял, что российскую сторону на церемонии также представляют сотрудники МИД РФ, делегаты от Русской православной церкви и мусульманского духовенства.

В состав делегации от РПЦ вошли епископ Бишкекский и Киргизский Савватий, а также представитель синодального Отдела внешних церковных связей иеромонах Григорий (Матрусов). От Духовного собрания мусульман России на мероприятии присутствует муфтий Волгоградской области Бата Кифах.

По данным иранских средств массовой информации, траурные церемонии продлятся с 3 по 9 июля.

Погребение Али Хаменеи назначено на 9 июля. Его похоронят в городе Мешхеде — именно там родился верховный лидер. Мешхед занимает второе место по религиозному значению среди городов Ирана, уступая только Куму. Местом упокоения станет мавзолей Имама Резы.

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