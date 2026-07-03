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В Белгородской области стартовал прием заявок на конкурс профмастерства

Состязания проводятся в специальной номинации «Второй старт».

Источник: Национальные проекты России

Прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в специальной номинации «Второй старт» начался в Белгородской области. Мероприятие проводится по национальному проекту «Кадры», сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона.

Принять участие в этой номинации конкурса могут граждане России старше 21 года, имеющие статус ветерана боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции или являющиеся участниками СВО. Они должны быть трудоустроены или самозаняты. Государственные или муниципальные служащие не допускаются к состязаниям. Заявки на конкурс можно подать до 15 июля 2026 года по ссылке.

Отметим, региональный этап конкурса пройдет 23 июля. Он включает проверку теоретических знаний и выполнение практического задания. Победитель представит Белгородскую область на федеральном этапе.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.