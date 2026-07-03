В Белгородской области стартовал прием заявок на конкурс профмастерства

Принять участие в этой номинации конкурса могут граждане России старше 21 года, имеющие статус ветерана боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции или являющиеся участниками СВО. Они должны быть трудоустроены или самозаняты. Государственные или муниципальные служащие не допускаются к состязаниям. Заявки на конкурс можно подать до 15 июля 2026 года по ссылке.