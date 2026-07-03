Ни до работы, ни до больницы: как топливный кризис ударил по жителям области

У некоторых жителей области работа напрямую связана с поездками. Водитель-экспедитор Сергей работает в частной компании, которая функционирует без топливных карт. И хотя автомобили фирмы заправляются дизелем, поиск топлива периодически превращается в целый квест — на АЗС его может и не быть. «Свободная продажа дизеля есть только на “Лукойле”. Если на “Сургутнефтегазе” нет бензина, то отключают и дизель, то есть есть они не продают ни дизель, ни бензин», — рассказал Сергей «Новому Калининграду». По его предположениям, у АЗС есть ограничения не только на выпуск топлива, но и лимит на количество проданного топлива в день: «Сколько-то литров надо продать в день — и всё. Допустим, они тонну продали и говорят, что бензина нет. Остальное оставляют спецслужбам, которые по топливным картам заправляются».