Ни до работы, ни до больницы: как топливный кризис ударил по жителям области

Топливный кризис в Калининградской области ожидаемо отразился на транспортной мобильности населения. Очереди на автозаправках, ограничения на отпуск топлива и перебои в работе АЗС лишили многих возможности вовремя добраться до работы, попасть на прием к врачу. В особенно сложной ситуации оказались жители восточных муниципалитетов. «Новый Калининград» собрал жалобы людей на то, с какими конкретными трудностями им пришлось столкнуться из-за дефицита бензина и дизеля.
Уже несколько дней на АЗС в Калининграде можно наблюдать две картины: или нули на табло с ценами, или большие очереди к бензоколонкам. Отсутствие топлива на заправках власти связали с резко возросшим спросом. 2 июля первый замгубернатора Валерий Шерин в ходе совещания в правительстве региона сообщил, что топливо есть, но в Калининградской области не хватает бензовозов, чтобы оперативно подвозить бензин и дизель с баз на АЗС. При этом губернатор в Москве договорился с президентом о том, что в область топливо будут поставлять в приоритетном порядке. Хочется надеяться, что вопрос с бензовозами к этому моменту решат — ибо какой смысл в дополнительных поставках, если топливо не на чем будет довозить до АЗС?
По словам Шерина, топливо в розницу продают три сети АЗС: компания «Лукойл», заправки «Тебойл», обеспечиваемые «Лукойлом», и заправки «Сургутнефтегаз» (компания «Калининграднефтепродукт»). Также Шерин сообщил, что всеми видами топлива обладает сеть АЗС «Балтнефть», которая является агентом «Газпромнефти». Однако компания не осуществляет розничную продажу топлива, сосредоточившись на обслуживании юрлиц и спецтранспорта.
Жалобы на сложившуюся ситуацию можно найти в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте». Особенно часто они поступают с востока Калининградской области, где некоторые города, по словам жителей, оказались в «транспортной блокаде». Так, местная жительница Анастасия 1 июля утверждала, что в Озерске нет бензина уже вторую неделю. При этом ее ребенку требуется плановое обследование и срочная операция в Калининграде.
«Из-за отсутствия топлива в Озёрске мы физически не можем выехать в кардиоцентр на личном автомобиле. Я вынуждена ехать с детьми одна. Дорога на общественном автобусе из Озёрска до Калининграда занимает несколько часов и является для нас непреодолимым испытанием. Ехать одной с несколькими детьми, один из которых болен, в переполненном общественном транспорте крайне сложно физически и морально. Более того, это несёт прямую угрозу: если ребенку станет плохо в пути, я физически не смогу выйти посреди трассы между населенными пунктами, так как останусь на дороге одна с детьми без какой-либо помощи и связи», — написала она.
Расписание автобусов по направлению «Озерск — Калининград», по словам женщины, не позволяет вовремя приехать на прием. По данным сайта калининградского автовокзала, жителям города предлагают семь рейсов в областной центр. Какие-то из них не курсируют по определенным дням недели. При этом все они проходят через другие крупные населенные пункты — Гвардейск, Правдинск или Железнодорожный. Время в пути может достигать трех с лишним часов.
Жители Озерска могут добраться до областного центра и с пересадкам. Например, доехать до Черняховска или Гусева, а затем пересесть на прямой рейс до Калининграда. Однако следует понимать, что при этом увеличивается время в пути.
Анастасия обращает внимание на то, что квоты и даты медицинских процедур строго ограничены, а из-за топливного коллапса ее ребенок рискует пропустить жизненно важную операцию.
«Отсутствие бензина в Озёрске нарушает наши базовые права на свободу передвижения и получение своевременной медицинской помощи. Местные службы не дают четких ответов о сроках решения проблемы. На основании изложенного, прошу Вас [губернатора] в экстренном порядке вмешаться в ситуацию с дефицитом топлива в Озёрском районе и организовать поставку бензина на АЗС», — резюмировала она.
В комментариях ей ответил региональный минздрав. «Сегодня с вами связался главврач Озёрской центральной районной больницы для решения вашего вопроса. Ситуация находится под контролем», — сообщило ведомство.
Отметим, как утверждают местные жители, 2 июля бензовоз впервые за полторы недели доехал до АЗС «Сургутнефтегаз» в Озерске. Очередь выстроилась от площади до самой заправки на въезде в город. Ранее жители могли заправиться только за 30 км — в Гусеве или Черняховске — при условии, если на заправках было топливо.
Когда Калининградскую область посетила аномально жаркая погода, на заправках местным жителям приходилось выдерживать многочасовые очереди за топливом с выключенным двигателем. Ожидание часто оказывалось безрезультатным, и автомобилистам приходилось покидать АЗС, так и не заправившись. Так, у местной жительницы Людмилы не получилось отвезти детей в больницу из-за очередей и отсутствия топлива. «Сегодня нужно было с ребёнком срочно доехать в больницу из Светлогорска в Калининград, и на одной заправке очередь в два километра в эту жару! Поехали до другой заправки, бензина вообще нет!» — сообщила она в комментариях на странице губернатора.
У некоторых жителей области работа напрямую связана с поездками. Водитель-экспедитор Сергей работает в частной компании, которая функционирует без топливных карт. И хотя автомобили фирмы заправляются дизелем, поиск топлива периодически превращается в целый квест — на АЗС его может и не быть. «Свободная продажа дизеля есть только на “Лукойле”. Если на “Сургутнефтегазе” нет бензина, то отключают и дизель, то есть есть они не продают ни дизель, ни бензин», — рассказал Сергей «Новому Калининграду». По его предположениям, у АЗС есть ограничения не только на выпуск топлива, но и лимит на количество проданного топлива в день: «Сколько-то литров надо продать в день — и всё. Допустим, они тонну продали и говорят, что бензина нет. Остальное оставляют спецслужбам, которые по топливным картам заправляются».
Время ожидания в очереди, по наблюдениям водителя, может варьироваться от получаса до целого дня. «Если есть бензин в наличии, то можно простоять и от 2 до 3 часов, но в основном люди стоят и ждут, когда привезут бензин, до 12 часов, пояснил он. — В Черняховске на “Лукойле” бензина нет, а машины стоят. Ну что вы стоите, чего вы выжидаете? Все равно ты на всю жизнь этим бензином не запасешься. Рано или поздно он у тебя закончится».
По мнению Сергея, ажиотаж вокруг топлива в Калининградской области возник искусственным путем, поскольку многие «паникеры» приезжают на заправку «на всякий случай». «Людям нечем заняться. Приехали, отстояли пару часов и говорят: “Мне 4 литра заправить”. Какие 4 литра?! Это просто искусственное создание очереди», — добавил собеседник «Нового Калининграда».
Отметим, что некоторые автомобилисты решили «заработать» на топливном кризисе. Так, ранее на сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется самостоятельно проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Стоимость такой услуги составляет 1 тыс. рублей за час. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента.
Нередко жителям области приходится добираться на работу в другие города на своем личном транспорте. К примеру, жена Сергея Ирина по пять раз в неделю ездит из Гусева в Нестеров. «Ей на неделю на работу полного бака хватает. Она отработала днем, а ночью мне надо ехать на заправку, чтобы ей утром на работу опять добраться», — рассказал он.
Из-за топливного кризиса страдают не только водители, но и пассажиры автобусов и такси. Так, калининградцы в черте города вынуждены выходить из общественного транспорта посреди дороги и идти до дома пешком из-за заторов на АЗС. «Сегодня я и другие жители злосчастного Балтрайона стояли в огромной пробке, а потом шли пешком до дома! Потому что водители стояли в длиннющей очереди на заправку на Тихорецкой за топливом, заняв крайний правый ряд единственной дороги, ведущей в наше “гетто”! Почему мы, обычные жители, ездящие на общественном транспорте, должны от этого страдать?» — оставила комментарий на странице губернатора местная жительница Татьяна. Женщине ответили представители мининфраструктуры и указали на то, что вопрос относительно правил дорожного движения находится в компетенции Госавтоинспекции.
Отметим, что Центр организации движения и пассажирских перевозок регулярно оповещает об изменениях движения транспорта в городе из-за заторов у АЗС. Тем не менее калининградцам, не имеющим возможности доехать до дома из-за повышенного трафика у заправок, не помогают заблаговременные сообщения о транспортной ситуации. Пробки в Калининграде к вечеру 2 июля достигли отметки в восемь баллов, а движение в районе АЗС и вовсе парализовало.
Можно предположить, что топливный кризис повлиял и на выросшую стоимость услуг такси, несмотря на то, что часть таксистов ездит на газе или на электромобилях. При этом пассажиры обращают внимание на то, что водителей на линии стало меньше.
Таксисты, заправляющиеся бензином или дизелем, просят губернатора решить вопрос с заправкой авто. «Алексей Сергеевич, решите вопрос с заправками автомобилей такси с полным пакетом документов. Обеспечьте отпуск бензина при наличии путевого листа без очередей. Пусть ваше министерство хоть что-то сделает для легальных работяг! — предложил Александр. — Машины сходят с линии. Вашего лимита 30 литров не хватает на смену! Обязуйте сеть “Балтнефть” отпускать машины такси по путевым листам».
Трудности испытывают и садоводы-огородники. Они не могут запастись канистрами с топливом для работы газонокосилок, мотоблоков, генераторов и другой садовой техники. «Мы ко всему приспосабливаемся, сами сажаем огороды, сами выращиваем живность, но бензин для нас — это жизнь. До этого огорода надо доехать, на работу доехать. На заправках стоять некогда, там стоят те, кто организовал из этого бизнес, закупает канистрами, затем продает втридорога. Мы бы подождали, но урожай на грядках погибнет», — пожаловалась Татьяна в комментариях на странице главы региона.
Сам губернатор на прямую связь с жителями до настоящего времени не выходил. За последнюю неделю глава региона рассказал о своих поездках в Минск и Москву, поделился фотографиями со своего выпускного и с «Янтарных парусов».
«Вообще, мы всей областью задаём вопрос губернатору. Так, может, и губернатор нам ответит в конце-то концов? Или пусть укажет, кого он уполномочивает отвечать на вопросы, которые задают ему, и мы будем знать, кто в ответе», — возмущаются местные жители на ответы ведомств в комментариях к его постам. Стоит отметить, что часть комментариев игнорируется — калининградцам не отправляют даже стандартные отписки министерств.
Нередко в своих сообщениях жители предлагают властям попробовать решить проблему на АЗС по примеру других регионов. В частности, глава Орловской области Андрей Клычков вводит продажу топлива по графику, который определяется первой цифрой автомобильного номера. Для обеспечения порядка и безопасности на всех АЗС региона обеспечивают круглосуточное дежурство сотрудников полиции, а за незаконную перепродажу топлива предусмотрена административная и уголовная ответственность. При этом для экстренной заправки без очередей работают пять АЗС. Или, к примеру, губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил ввести патрули на АЗС, чтобы навести дисциплину и порядок, а также организовать горячее питание и воду для водителей. Помимо этого, власти прорабатывают возможность внедрения электронных очередей.
Что касается Калининградской области, то, как заявил в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» первый замгубернатора Валерий Шерин, региональные власти пока намерены просто наблюдать за тем, что происходит в очередях на АЗС.
«Мы разные варианты рассматриваем, но пока наблюдаем за происходящим. С моей точки зрения, введение дополнительных ограничений или регуляторики пока не требуется, поскольку мы с вами понимаем: любая очередность, какая-то упорядоченная очередность — это в моменте для кого-то отсутствие возможности даже встать в живую очередь. Поэтому здесь будем наблюдать за ситуацией, как она будет развиваться», — сказал первый замгубернатора. При этом совместно с региональным управлением МВД и Госавтоинспекцией планируется проводить возле заправок выборочные рейды, поскольку для обеспечения постоянных дежурств личного состава не хватает.
Текст: Виктория Никонорова, Мила Алиева. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».