Срок до 1 октября: как федеральным льготникам в Нижнем Новгороде выбрать бесплатные лекарства вместо выплат

Жителям Нижегородской области, имеющим право на федеральную социальную поддержку, напомнили о финансовой выгоде получения лекарств по рецепту. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, областной Минздрав призывает льготников не отказываться от набора социальных услуг (НСУ) в натуральной форме ради денежной компенсации.
В перечень федеральных льготников входят люди с инвалидностью всех групп (включая детей), ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники специальной военной операции, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, а также ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС. Государство обеспечивает их необходимыми медикаментами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. При наличии медицинских показаний в пакет поддержки также входит санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту восстановления здоровья.
Выбор между деньгами и препаратами можно делать ежегодно до 1 октября путем подачи заявления в Социальный фонд России. Выбранная форма обеспечения фиксируется на весь календарный год — с января по декабрь — и изменить ее в течение этого периода невозможно. Если заявление не подано вовремя, автоматически сохраняется прошлогодний вариант.
Начальник отдела лекарственного обеспечения областного Минздрава Наталия Очекурова подчеркивает, что денежная компенсация часто оказывается фикцией. Цены на современные препараты для лечения хронических заболеваний значительно превышают размер ежемесячной выплаты. Пациенты, выбравшие деньги, вынуждены тратить личные сбережения, что становится тяжелым бременем для семейного бюджета. Вернуться к бесплатному получению лекарств можно будет только через год, тогда как состояние здоровья может потребовать экстренной терапии уже завтра.
Дополнительные риски связаны с возможным ухудшением самочувствия: покупка внезапно назначенных дорогостоящих препаратов полностью ложится на плечи пациента. В то же время получение лекарств стало проще благодаря цифровизации — электронные рецепты позволяют забирать препараты в государственных аптеках по QR-коду.
Пациент Городской поликлиники № 30 Нижнего Новгорода Алексей Костров делится личным опытом: «Врачи диагностировали у меня заболевание сердца в 2016 году. С этого времени раз в месяц я получаю необходимые лекарства по федеральной льготе. Даже не представляю, как пришлось бы покупать их самостоятельно, ведь денежная компенсация не покрыла бы этих расходов. Сейчас получать препараты стало еще удобнее благодаря электронным рецептам. Врач оформляет рецепт в электронном виде, а лекарства можно получить в ближайшей государственной аптеке по QR-коду. Я спокоен за свое лечение и знаю, что необходимые препараты всегда будут доступны».
По словам Наталии Очекуровой, важными составляющими набора социальных услуг также являются санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
«Для многих инвалидов, граждан старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями санаторно-курортное лечение является важной частью медицинской реабилитации. Не менее востребована возможность бесплатного проезда к месту лечения и обратно. Эти меры поддержки помогают сохранить здоровье и одновременно снизить финансовую нагрузку на человека», — отметила она. «Перед принятием решения о замене набора социальных услуг на денежную выплату необходимо трезво оценить собственное состояние здоровья, потребность в лекарственной терапии и возможные расходы в будущем. Обратиться в Социальный фонд России с заявлением об изменении формы получения набора социальных услуг можно несколькими способами: придя лично в отделение СФР, через МФЦ или в онлайн с помощью портала “Госуслуги”, — добавила управляющий Отделением СФР по Нижегородской области Арина Садулина.
Напомним, приверженность граждан назначенной врачом лекарственной терапии — важнейший фактор профилактики осложнений хронических заболеваний. Это одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется в стране по решению президента России Владимира Путина.