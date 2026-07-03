Срок до 1 октября: как федеральным льготникам в Нижнем Новгороде выбрать бесплатные лекарства вместо выплат

Пациент Городской поликлиники № 30 Нижнего Новгорода Алексей Костров делится личным опытом: «Врачи диагностировали у меня заболевание сердца в 2016 году. С этого времени раз в месяц я получаю необходимые лекарства по федеральной льготе. Даже не представляю, как пришлось бы покупать их самостоятельно, ведь денежная компенсация не покрыла бы этих расходов. Сейчас получать препараты стало еще удобнее благодаря электронным рецептам. Врач оформляет рецепт в электронном виде, а лекарства можно получить в ближайшей государственной аптеке по QR-коду. Я спокоен за свое лечение и знаю, что необходимые препараты всегда будут доступны».