103 года исполнилось фронтовику Павлу Андрееву из Камышина

Родился Павел Алексеевич в 1923 году в селе Смородино, которое сегодня относится к Котовскому району. На заводе «Баррикады» в Сталинграде получил профессию крановщика, с июня 1941 года работал на тракторном заводе. А в мае 1942-го ушел на фронт. Защищал Сталинград, воевал на Курской Дуге, на Либавском направлении и Курляндском полуострове. День Победы 9 мая 1945 года встретил в Кенигсберге. После войны ветеран осел в Камышине, работал на железной дороге и хлопчатобумажном комбинате. За эти годы написал множество стихов и не теряет бодрости духа.