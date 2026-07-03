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103 года исполнилось фронтовику Павлу Андрееву из Камышина

Участника Сталинградской битвы, Почетного гражданина Волгоградской области и города Камышина поздравляют с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Камышине поздравляют со 103-летием фронтовика Павла Алексеевича Андреева. За свой век он прошел Великую Отечественную войну и Сталинградскую битву, стал Почетным гражданином Волгоградской области и города Камышина.

— Низкий Вам поклон за Победу, за Ваш труд и мудрость! Крепчайшего здоровья, тепла родных и близких, заботы и внимания. С днем рождения, дорогой Павел Алексеевич! — поздравляют ветерана в администрации Камышина.

Родился Павел Алексеевич в 1923 году в селе Смородино, которое сегодня относится к Котовскому району. На заводе «Баррикады» в Сталинграде получил профессию крановщика, с июня 1941 года работал на тракторном заводе. А в мае 1942-го ушел на фронт. Защищал Сталинград, воевал на Курской Дуге, на Либавском направлении и Курляндском полуострове. День Победы 9 мая 1945 года встретил в Кенигсберге. После войны ветеран осел в Камышине, работал на железной дороге и хлопчатобумажном комбинате. За эти годы написал множество стихов и не теряет бодрости духа.

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