Землю под «несуществующим» зданием на ул. Бассейной выкупили под парковку

Собственниками участков под пунктом стеклотары на улице Бассейной, размежеванных с ошибками, оказались соучредители компаний из холдинга «Калининграднефтестрой» Сергей Пономарев (ему принадлежат участки с кадастровыми номерами 39:15:110905:1063 и 39:15:110905:1064) и экс-депутат Горсовета Калининграда Виталий Анучкин (номера участков 39:15:110905:1062 и 39:15:110905:1065). Как сообщает издание «Руград» со ссылкой на Единый государственный реестр недвижимости, размежеванные на блок-секции участки были выкуплены новыми владельцами 30 января 2026 года. Тогда же земле был присвоен новый вид разрешенного использования «стоянка транспортных средств».
Отметим, что ранее министерство регионального контроля Калининградской области выявило ошибку кадастрового инженера, размежевавшего в Центральном районе Калининграда существующее здание на четыре земельных участка до его сноса. За разъяснением ситуации, как уточнили в министерстве, через платформу обратной связи обратился один из жителей, которого заинтересовало, на каком основании перед домом № 1А на улице Бассейной появился строительный забор.
Судя по кадастровой карте, забор появился напротив земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:110905:1062; 39:15:110905:1063; 39:15:110905:1064 и 39:15:110905:1065. Участки эти, как уточняли в министерстве, были образованы путем раздела земельного участка с кадастровым номером 39:15:110905:840 и принадлежат на праве собственности физическим лицам.
Фото предоставлены очевидцем.
Вскоре после публикации «Нового Калининграда» указанное здание, не существующее по документам с 2018 года, было снесено.
Отметим, что буквально через дорогу от упомянутого участка компания «Калининграднефтестрой» возводит пятиэтажный жилой дом, стоимость квартир в котором, согласно данным из открытых источников, от 10,8 млн до 30,2 млн рублей.