Землю под «несуществующим» зданием на ул. Бассейной выкупили под парковку

Собственниками участков под пунктом стеклотары на улице Бассейной, размежеванных с ошибками, оказались соучредители компаний из холдинга «Калининграднефтестрой» Сергей Пономарев (ему принадлежат участки с кадастровыми номерами 39:15:110905:1063 и 39:15:110905:1064) и экс-депутат Горсовета Калининграда Виталий Анучкин (номера участков 39:15:110905:1062 и 39:15:110905:1065). Как сообщает издание «Руград» со ссылкой на Единый государственный реестр недвижимости, размежеванные на блок-секции участки были выкуплены новыми владельцами 30 января 2026 года. Тогда же земле был присвоен новый вид разрешенного использования «стоянка транспортных средств».