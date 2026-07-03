Калерия Ильченко стала заместителем министра здравоохранения Курской области

Заместителем министра здравоохранения Курской области Светланы Ермоловой назначена Калерия Ильченко. Об этом сообщили в ведомстве.
Калерия Ильченко с отличием окончила лечебный факультет Курского государственного медицинского университета в 1991 году. В разные годы она трудилась врачом акушером-гинекологом, заведующей гинекологическим отделением и главным врачом медицинских учреждений. Во время пандемии коронавируса она возглавила крупнейший ковидный госпиталь региона с реанимационным блоком, ориентированным на прием пациентов с сочетанной патологией сердечно-сосудистого, неврологического, хирургического и урологического профилей. Имеет почетное звание заслуженного врача РФ.
По словам главы министерства Светланы Ермоловой, во время работы госпожи Ильченко главным врачом в Курском городском клиническом родильном доме стали широко использовать высокотехнологичные методы лечения с применением сетчатых имплантатов. Впервые в областном центре были внедрены семейно-ориентированные, мягкие и партнерские роды. Руководя Курской больницей скорой медицинской помощи, Калерия Ильченко инициировала создание отделения рентгенохирургической диагностики и лечения, а также запуск в урологии лазерной литотрипсии и лапароскопических операций на почках.
Госпожа Ермолова заняла должность регионального министра здравоохранения в декабре 2025 года. До этого ведомством руководила Екатерина Письменная, столкнувшаяся с критикой губернатора Александра Хинштейна из-за бездействия в отношении сети государственных аптек АО «Курская фармация».
Подробнее о кадровой политике главы Курской области — в материале «Ъ-Черноземье».