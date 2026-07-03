Калерия Ильченко стала заместителем министра здравоохранения Курской области

По словам главы министерства Светланы Ермоловой, во время работы госпожи Ильченко главным врачом в Курском городском клиническом родильном доме стали широко использовать высокотехнологичные методы лечения с применением сетчатых имплантатов. Впервые в областном центре были внедрены семейно-ориентированные, мягкие и партнерские роды. Руководя Курской больницей скорой медицинской помощи, Калерия Ильченко инициировала создание отделения рентгенохирургической диагностики и лечения, а также запуск в урологии лазерной литотрипсии и лапароскопических операций на почках.