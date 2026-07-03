Ростов вошел в ТОП 5 лидеров по уровню ожидаемых пенсионных доходов

В среднем по стране россияне стремятся накопить капитал в размере 5,5 млн рублей, который будет генерировать ежемесячный доход в 65,8 тысячи рублей. Распределение ожиданий по суммам выглядит следующим образом: 58% респондентов планируют обходиться выплатами от своих накоплений до 50 тысяч рублей в месяц, 22% закладывают в свои планы доход от 71 до 100 тысяч рублей, 11% ориентируются на сумму от 51 до 70 тысяч рублей, а 9% мечтают о ежемесячных поступлениях свыше 100 тысяч рублей.