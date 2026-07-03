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В Ростовской области соцвыплату получили более 19 тысяч медработников

Финансовую поддержку назначают автоматически.

Специальную социальную выплату в Ростовской области с начала года получили более 19 тысяч медицинских работников, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Поддержка врачей и медсестер осуществляется в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Медики первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой помощи имеют право на специальную социальную выплату. Ее размер составляет от 4,5 тыс. до 50 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста, вида организации и численности жителей населенного пункта, в котором расположено медучреждение.

Для получения средств медикам не нужно подавать заявления или справки. Выплату назначат автоматически на основании представленных медицинской организацией в отделение Социального фонда России по Ростовской области сведений. Средства поступят на счет, реквизиты которого предоставит работодатель.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.