Из Воронежской области экспортировали свыше 390 тонн шампиньонов

Более 390 тонн шампиньонов экспортировали из Воронежской области за первое полугодие 2026 года в соответствии с задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.
Помимо грибов регион также поставил 13 тыс. т сои, 3,7 тыс. т репчатого лука, 143 т кабачков, 398 т белокочанной капусты, 6 тыс. т кукурузы и 2,4 тыс. т пивоваренного ячменя. Всего из Воронежской области в 26 стран было отправлено 111,3 тыс. т растительной продукции.
В число крупнейших импортеров входит Белоруссия. Туда преимущественно поставляются грибы, пшеничная мука, яблоки, репчатый лук, соя, редис и огурцы. Китай, который также является крупным покупателем, приобретает у региона свекловичный жом — это побочный продукт переработки сахарной свеклы, который остается после извлечения из нее сахара.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.