Из Воронежской области экспортировали свыше 390 тонн шампиньонов

Помимо грибов регион также поставил 13 тыс. т сои, 3,7 тыс. т репчатого лука, 143 т кабачков, 398 т белокочанной капусты, 6 тыс. т кукурузы и 2,4 тыс. т пивоваренного ячменя. Всего из Воронежской области в 26 стран было отправлено 111,3 тыс. т растительной продукции.