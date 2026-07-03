Правительство одобрило проект о контроле за производством лекарств

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о совершенствовании лицензионного контроля за производством лекарств, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Решение правительства: одобрить проект федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “Об обращении лекарственных средств” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.
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