Западный обход Арзамаса открыли по временной схеме движения

Рабочее движение транспорта запустили на части новой дороги «Выездное — железнодорожная станция Арзамас-1». Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГКУ НО «ГУАД»). Проект реализуется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
На текущем этапе открыт отрезок длиной 4,6 км от кольца в районе рабочего поселка Выездное до автодороги на Марьевку. Водители теперь могут следовать по новому маршруту в обход городских улиц. Поскольку движение организовано по временной схеме, на участке введено ограничение скорости до 40 км/ч. Автомобилистов просят быть внимательными и руководствоваться знаками.
Полная протяженность западного обхода составит более 5,1 км. Сейчас дорожники продолжают строительство путепровода тоннельного типа под железнодорожной насыпью и оставшегося участка с выходом на перекресток улиц Ведерникова и Станционная. Как отметил и.о. директора ГУАД Александр Денисов, новая трасса освободит Арзамас от пробок и транзитных машин.
Ранее сообщалось, что проезд в центре Нижнего Новгорода временно ограничили.