Западный обход Арзамаса открыли по временной схеме движения

На текущем этапе открыт отрезок длиной 4,6 км от кольца в районе рабочего поселка Выездное до автодороги на Марьевку. Водители теперь могут следовать по новому маршруту в обход городских улиц. Поскольку движение организовано по временной схеме, на участке введено ограничение скорости до 40 км/ч. Автомобилистов просят быть внимательными и руководствоваться знаками.