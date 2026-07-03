Кто в Калининграде отвечает за дохлых уток и собак — в минприроды рассказали, куда звонить в таком случае

Ответственность за уборку зависит от того, кому принадлежит территория, где обнаружены останки. В местах общего пользования — к ним относятся улицы, тротуары, парки — обязанность эта возлагается на органы местного самоуправления, в том числе управления городского хозяйства, комитеты по благоустройству. То же самое — если участок бесхозяйственный, не закреплён ни за каким конкретным правообладателем: отвечает за чистоту муниципалитет.