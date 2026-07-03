Меры соцподдержки участников СВО обсудили на заседании Совета ПФО

Сегодня, 3 июля, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Совета округа в Пензе. Участники обсудили меры поддержки и социализации участников СВО и их семей в регионах ПФО.
На заседании Совета округа присутствовали заместители полномочного представителя Президента РФ в ПФО и главы регионов округа, представители Федерального Собрания РФ и окружных структур федеральных органов власти.
Игорь Комаров напомнил участникам о комплексе мер поддержки, которые уже предоставляются участникам СВО и их семьям в регионах Приволжья. Чиновник отметил, что адаптация ветеранов к мирной жизни должна проходить совместно с их родными и близкими людьми.
В работу по социальной адаптации также вовлекли межведомственные комиссии и региональные филиалы Госфонда «Защитники Отечества». С мая в общественных организациях ПФО проходят семинары по работе с ветеранами боевых действий. Обучение пройдут около 2 тысяч человек из всех 14 регионов округа.
Ветераны в политике.
Одним из значимых результатов программы поддержки стала интеграция участников СВО в общественно-политическую жизнь, в частности, их вовлечение в избирательные кампании.
«В округе более 600 ветеранов спецоперации стали финалистами региональных образовательных программ. Первый поток обучения в большинстве регионов в стадии завершения. Около 400 участников СВО избраны депутатами законодательных органов регионов и представительных органов местного самоуправления», — подчеркнул полпред Игорь Комаров.
Почти 70% ветеранов в ПФО официально трудоустроены, а в Ассоциацию ветеранов СВО в округе входят более 6 тысяч человек.
Новые меры поддержки.
Также главы регионов доложили о результатах и перспективах работы в этой сфере. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал о том, что в регионе создали систему межведомственного взаимодействия и внедрили цифровые сервисы, которые делают адресную помощь проще.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов доложил о трёхэтапной системе медицинской реабилитации участников СВО. Кроме того, повысилась доступность санаторно‑курортного лечения и восстановительных программ в центрах Соцфонда России.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев поделился о многоканальной системе обучения в регионе. Она включает в себя программы службы занятости и социальные контракты. Так, например, реализуются проекты «Шаг в мирную жизнь», «СВОи в бизнесе» и «Время СВОих».
Предложения Совета пообещали отразить в протоколе по рассматриваемой теме и направить в федеральные и региональные органы власти для практической реализации.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что ветеран СВО открыл военно-патриотический лагерь с помощью соцконтракта.