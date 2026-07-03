Меры соцподдержки участников СВО обсудили на заседании Совета ПФО

В работу по социальной адаптации также вовлекли межведомственные комиссии и региональные филиалы Госфонда «Защитники Отечества». С мая в общественных организациях ПФО проходят семинары по работе с ветеранами боевых действий. Обучение пройдут около 2 тысяч человек из всех 14 регионов округа.