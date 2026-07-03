В Тюмени пройдет модный показ-флешмоб «440. Красиво и на правильном»

Модный показ-флешмоб «440. Красиво и на правильном» состоится 23 июля в Тюмени в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в городской администрации.
На мероприятии выступят более 25 дизайнеров из Тюменской области, на подиум выйдут 440 моделей. Зрители увидят не только современные наряды из магазинов, но и эксклюзивные коллекции, в которых дизайнеры по-новому раскрывают культурный код региона и всей России. Кульминацией вечера станет «живая» цифра «440», составленная из моделей в дизайнерских нарядах. Показ пройдет на площади у городской администрации, начало в 19:30.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.