В Тюмени пройдет модный показ-флешмоб «440. Красиво и на правильном»

На мероприятии выступят более 25 дизайнеров из Тюменской области, на подиум выйдут 440 моделей. Зрители увидят не только современные наряды из магазинов, но и эксклюзивные коллекции, в которых дизайнеры по-новому раскрывают культурный код региона и всей России. Кульминацией вечера станет «живая» цифра «440», составленная из моделей в дизайнерских нарядах. Показ пройдет на площади у городской администрации, начало в 19:30.