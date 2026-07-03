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Дончанина приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Ростовский областной суд признал местного жителя виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Источник: Коммерсантъ

Ростовский областной суд признал местного жителя виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Установлено, что осужденный зарегистрировался в заблокированном на территории России интернет-ресурсе, администратором которого является блогер, включенный в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Чтобы оказать финансовую помощь вооруженным формированиям Украины, фигурант переводил деньги на счета блогера, которые в дальнейшем отправлялись на нужды формирований.

Приговором суда дончанину назначено 12 лет колонии строгого режима, штраф в 200 тыс. рублей, а также ограничение свободы на два года — после отбытия основного наказания. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.