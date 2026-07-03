В Нижнем Тагиле открыли движение по мосту на Красноармейской и перекрестку улиц Серова — Красноармейская после спада уровня воды. Как рассказал мэр Владислав Пинаев, паводковая ситуация в городе стабилизируется.
На текущий момент число подтопленных в садах участков снизилось почти на треть.
— Уровень воды на всех водохранилищах и реках снижается: в Тагильском пруду — минус 28 сантиметров, в реке Тагил — минус 20 сантиметров, на Верхне-Выйском — минус 43 сантиметра, на Нижне-Выйском — минус 11 сантиметров, — сообщил Владислав Пинаев.
Улучшение ситуации наблюдается и на плотинах. Например, на Тагильском пруду сброс воды уменьшился почти на 100 кубометров. На пике он составлял 360 кубометров.
Сейчас последствия паводка продолжают устранять 101 человек и свыше 45 единиц техники.