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В Нижнем Тагиле открыли движение по мосту на Красноармейской

Уровень воды в Нижнем Тагиле спадает.

Источник: социальные сети Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле открыли движение по мосту на Красноармейской и перекрестку улиц Серова — Красноармейская после спада уровня воды. Как рассказал мэр Владислав Пинаев, паводковая ситуация в городе стабилизируется.

На текущий момент число подтопленных в садах участков снизилось почти на треть.

— Уровень воды на всех водохранилищах и реках снижается: в Тагильском пруду — минус 28 сантиметров, в реке Тагил — минус 20 сантиметров, на Верхне-Выйском — минус 43 сантиметра, на Нижне-Выйском — минус 11 сантиметров, — сообщил Владислав Пинаев.

Улучшение ситуации наблюдается и на плотинах. Например, на Тагильском пруду сброс воды уменьшился почти на 100 кубометров. На пике он составлял 360 кубометров.

Сейчас последствия паводка продолжают устранять 101 человек и свыше 45 единиц техники.

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