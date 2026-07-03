В Москве на праздновании Сабантуя будут плести маскировочные сети плести

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Маскировочные сети сплетут для фронта на московском праздновании Сабантуя в Коломенском в субботу, сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ.
Как уточнили в ДУМ РФ, в этом году летний фестиваль пройдет под эгидой Года единства народов России.
«На территории музея-заповедника развернутся выставки, посвященные защитникам Отечества, пройдут акции “Письма бойцам СВО”, “Судьба солдата” (совместно с поисковым движением) и плетение маскировочных сетей», — говорится в сообщении.
Праздник в музее-заповеднике «Коломенское» будет проводиться с 11.00 до 22.00, торжественное открытие запланировано на 13.00, рассказали в ДУМ РФ.
Организаторами мероприятия, по сведениям религиозной организации, станут правительства Москвы, Татарстана и Башкортостана, а также Татарская национально-культурная автономия Москвы. Генеральный партнер мероприятия — Татнефть.
Ранее в Коммунарке состоялся семейный фестиваль Духовного собрания мусульман России (ДСМР) «Сабантуй дружбы и единства», сообщал РИА Новости глава ДСМР муфтий Москвы Альбир Крганов.