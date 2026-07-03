Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве на праздновании Сабантуя будут плести маскировочные сети плести

На Сабантуе в Коломенском сплетут маскировочные сети.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Маскировочные сети сплетут для фронта на московском праздновании Сабантуя в Коломенском в субботу, сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ.

Как уточнили в ДУМ РФ, в этом году летний фестиваль пройдет под эгидой Года единства народов России.

«На территории музея-заповедника развернутся выставки, посвященные защитникам Отечества, пройдут акции “Письма бойцам СВО”, “Судьба солдата” (совместно с поисковым движением) и плетение маскировочных сетей», — говорится в сообщении.

Праздник в музее-заповеднике «Коломенское» будет проводиться с 11.00 до 22.00, торжественное открытие запланировано на 13.00, рассказали в ДУМ РФ.

Организаторами мероприятия, по сведениям религиозной организации, станут правительства Москвы, Татарстана и Башкортостана, а также Татарская национально-культурная автономия Москвы. Генеральный партнер мероприятия — Татнефть.

Ранее в Коммунарке состоялся семейный фестиваль Духовного собрания мусульман России (ДСМР) «Сабантуй дружбы и единства», сообщал РИА Новости глава ДСМР муфтий Москвы Альбир Крганов.