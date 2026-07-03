В Калининград прибыла заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова

Татьяна Голикова напомнила недавнее решение главы государства о продлении действия программы социально-экономического развития Калининградской области с 2030 до 2036 года. А на предстоящие пять лет по губернаторской программе в развитие инфраструктуры будет вложено по 30 миллиардов рублей ежегодно.