Когда петербургская исповедь встречается с оксфордским безумием

День 4 июля в светском календаре — соседство двух литературных вселенных, родившихся почти одновременно, но на разных берегах одной культурной эпохи. День Фёдора Михайловича Достоевского — о Петербурге, который сходит с ума от жары, идей и топора Раскольникова. День Алисы в Стране чудес — об Оксфорде, где Белый Кролик ведёт девочку в мир абсурда, шахмат и безумного чаепития. Один — о тёмных глубинах человеческой души, другой — о светлых, хоть и парадоксальных, закоулках воображения. И тот и другой — о великой литературе, которая меняет нас.