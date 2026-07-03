Когда петербургская исповедь встречается с оксфордским безумием

День 4 июля в светском календаре — соседство двух литературных вселенных, родившихся почти одновременно, но на разных берегах одной культурной эпохи. День Фёдора Михайловича Достоевского — о Петербурге, который сходит с ума от жары, идей и топора Раскольникова. День Алисы в Стране чудес — об Оксфорде, где Белый Кролик ведёт девочку в мир абсурда, шахмат и безумного чаепития. Один — о тёмных глубинах человеческой души, другой — о светлых, хоть и парадоксальных, закоулках воображения. И тот и другой — о великой литературе, которая меняет нас.
«В начале июля, в чрезвычайно жаркое время…».
Строка из «Преступления и наказания» стала паролем для входа в праздник. В этом городе, где классику принято чествовать в день рождения, питерские культуртрегеры поступили иначе: они предложили отмечать не биографию, а саму атмосферу романа. Инициатива родилась в 2010 году, когда петербургский комитет по культуре решил наполнить июльскую жару голосами героев Достоевского.
Как отличить День Достоевского от других литературных дат?
Первый праздник состоялся 3 июля 2010 года, с тех пор он проводится ежегодно в первую субботу июля (в 2026 году — 4 июля).
В день праздника Кузнечный переулок стилизуют под улицу XIX века. По мостовым ходят Раскольников, Соня Мармеладова, князь Мышкин и другие персонажи. Актеры разыгрывают сценки прямо на асфальте, торгуют газетами-программками, торгуют всерьёз, как тогда.
В празднике участвуют не только музеи и театры, но и обычные горожане. Для них проводят экскурсии «по следам Раскольникова», водят к К-ну мосту и С-му переулку, напоминая: ужас и радость русской литературы живут не в пыльных фолиантах, а на этих улицах.
Традиционно, шествие начинается у памятника писателю на Владимирской площади, а завершается у Музея Достоевского в Кузнечном переулке.
В других городах этот праздник тоже поддерживается и отмечается почитателями творчества Федора Михайловича, а их в нашей стране с каждым годом становится все больше, а продажи книг с его произведениями бьют все рекорды.
«Безумное чаепитие» на берегах Темзы.
Второй праздник посвящён событию куда менее драматичному. 4 июля 1862 года оксфордский профессор математики Чарльз Лютвидж Доджсон — он же Льюис Кэрролл — отправился на лодочную прогулку по Темзе с тремя дочерьми своего декана. Заскучав, девочки попросили рассказать сказку. И Доджсон начал историю о девочке Алисе, которая провалилась в кроличью нору.
С той прогулки началась одна из самых цитируемых книг в истории. Впервые День Алисы отметили в 2007 году в Оксфорде. С 2015 года, в 150-летний юбилей публикации, праздник приобрёл международный масштаб.
Чем заняться в этот день?
Присоединиться к Шляпнику за чашкой чая.
Прогуляться по Ботаническому саду, где можно встретить «живые» карточные фигуры.
Перечитать книгу — и найти в ней ответ на вопрос: а что если абсурд вокруг нас вовсе не случаен, а Кэрролл просто зашифровал в нём высшую математику? Специалисты до сих пор спорят, является ли «Алиса» тонкой пародией на новейшие открытия в алгебре и логике.
Два взгляда на природу безумия.
Два литературных праздника в этот день — это своего рода два взгляда на природу безумия. Достоевский исследует безумие как трагедию: бред Раскольникова о «тварях дрожащих» и «право имеющих» выворачивает душу наизнанку, заставляя читателя содрогаться от узнавания собственных тёмных сторон. Кэрролл же превращает безумие в фарс: Безумное чаепитие, Чеширский кот, растворяющийся в воздухе, и Королева, кричащая «Отрубить голову!», — это гимн абсурду, приглашение не бояться хаоса, а смеяться над ним.
Первый — о том, что каждый носит в себе преступление. Второй — о том, что каждый способен провалиться в кроличью нору и остаться собой. Соединить их в один день может только безумец. Или тот, кто видит в этих двух полюсах единую правду человеческой природы: глубокую и одновременно нелепую.
Так что первые выходные июля — тот самый день, чтобы взять с полки одну из этих книг. Или обе. Петербургский зной и оксфордская прохлада — они не так далеки друг от друга, как кажется. Потому что великая литература — всегда пропуск в страну, где возможно всё. Даже если эта страна называется русской тоской или британским сюрреализмом.