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Шестикилометровая пробка сковала мост и трассу на выезде из Волгограда

Вечером 3 июля автолюбители, устремившиеся из Волгограда в Заволжье, встали в пробке.

Вечером 3 июля автолюбители, устремившиеся из Волгограда в Заволжье, встали в пробке, протяженность которой уже превышает шесть километров. Как сообщают читатели ИА «Высота 102», на выезде из города транспортный затор растянулся по мосту через Волгу и практически достиг Госпитомника.

— И куда это все едут? — иронизируют волгоградцы, отмечая попутно, что дорожно-транспортных происшествий на горизонте не видно. Не зафиксировано ДТП и на Яндекс Картах.

Отметим, что по направлению в Волгоград транспортных заторов не отмечается.

Фото: читатели ИА «Высота 102», Яндекс Карты.