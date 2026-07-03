Шестикилометровая пробка сковала мост и трассу на выезде из Волгограда

Вечером 3 июля автолюбители, устремившиеся из Волгограда в Заволжье, встали в пробке, протяженность которой уже превышает шесть километров. Как сообщают читатели ИА «Высота 102», на выезде из города транспортный затор растянулся по мосту через Волгу и практически достиг Госпитомника.