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Милонов предложил опытным парам помогать молодым семьям не разводиться

Виталий Милонов предложил опытным парам помогать молодым семьям не разводиться.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости предложил привлекать семейные пары, прожившие в браке более 30 лет, для помощи молодым супругам, которые решили «сгоряча» развестись.

«Я убежден, что семейные пары, прожившие по 20−30−40 и так далее лет вместе могли бы привлекаться для помощи молодым супругам, которые сгоряча разводятся», — сказал Милонов, уточнив, что органы ЗАГС могли бы приглашать такие пары в качестве специалистов, спасающих семьи от разводов.

Парламентарий отметил, что некоторым молодым семьям не хватает хорошего примера, мудрости старшего поколения, «съевшего пуд соли в браке». По его словам, иногда от разрыва и развода может спасти хорошая беседа, рассказ о том, как преодолеть трудности совместной жизни.

«Я принципиальный сторонник сохранения семей путем психологической и подобной медиации. Но никакой психолог не заменит правдивого рассказа о том, как прощать, находить внутренние силы и заново открывать для своего сердца любовь», — заключил он.

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