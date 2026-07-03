Милонов предложил опытным парам помогать молодым семьям не разводиться

«Я убежден, что семейные пары, прожившие по 20−30−40 и так далее лет вместе могли бы привлекаться для помощи молодым супругам, которые сгоряча разводятся», — сказал Милонов, уточнив, что органы ЗАГС могли бы приглашать такие пары в качестве специалистов, спасающих семьи от разводов.