Преподаватели Университета Иннополис проведут вебинары по игровой индустрии

Бесплатные вебинары по игровой индустрии от преподавателей Университета Иннополис пройдут 16 и 30 июля в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
Слушатели узнают об этапах создания видеоигр, прототипировании их с помощью ИИ, особенностях обучения в онлайн-магистратуре Университета Иннополис по управлению разработкой компьютерных игр и карьерных перспективах после выпуска. Также практики игровой индустрии поделятся советами для тех, кто хочет войти в профессию разработчика.
Участниками могут стать студенты старших курсов бакалавриата и все, кто рассматривает поступление в магистратуру этого заведения. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Там же можно оставить вопрос для спикера.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.