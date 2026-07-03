Нижегородцев ждут дождливые выходные 4−5 июля

Небольшие дожди накроют Нижегородскую область в ближайшие выходные, 4 и 5 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».
В субботу, 4 июля, в утренние часы ожидается малооблачная погода и до 22 градусов тепла. Однако уже днем небо затянет облаками, начнется небольшой дождь, а воздух прогреется до 27 градусов. Осадки продолжатся вечером и ночью, при этом температура опустится до 24 и 19 градусов соответственно.
В воскресенье, 5 июля, дождливая погода сохранится. В дневное время синоптики обещают до 28 градусов выше нуля и небольшой дождь, который утихнет только к ночи. Скорость восточного ветра в эти дни будет достигать 3−6 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что сильные дожди накроют Нижегородскую область 3 июля — МЧС.