В Красноярске начала работу летняя школа по финансовой безопасности

«Войти в число лучших — это результат вашего огромного труда. Важно понимать, что вы не просто участники предметной олимпиады. Вы сделали гораздо большее — определились со своей будущей профессией. Вы сознательно выбрали благородную и ответственную миссию — защищать финансовую стабильность, безопасность своих семей, своего окружения и своего государства. Желаю вам успехов на этом пути и новых свершений!» — отметил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.