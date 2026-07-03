В Красноярске начала работу летняя школа по финансовой безопасности

II Международная летняя школа «Территория финансовой безопасности» начала работу в Сибирском федеральном университете в Красноярске, сообщили в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
До 13 июля более 100 школьников 9−11-х классов из России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана пройдут интенсивную подготовку к финалу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности, который в 2026 году состоится в Красноярске. Ранее ребята прошли конкурсный отбор среди более чем 20 тысяч учащихся.
«Войти в число лучших — это результат вашего огромного труда. Важно понимать, что вы не просто участники предметной олимпиады. Вы сделали гораздо большее — определились со своей будущей профессией. Вы сознательно выбрали благородную и ответственную миссию — защищать финансовую стабильность, безопасность своих семей, своего окружения и своего государства. Желаю вам успехов на этом пути и новых свершений!» — отметил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
В рамках школы ребята будут посещать занятия продвинутого уровня математического и гуманитарного блока, а также разбирать примеры олимпиадных заданий. Профессиональный модуль будет включать мастер-классы и интерактивные занятия от экспертов в области финансовой безопасности. Также программа предусматривает спортивные и культурные мероприятия.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.