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Второй раз за сутки в Нижегородской области объявили беспилотную опасность

Нижегородцев призвали сохранять спокойствие.

Источник: Живем в Нижнем

3 июля в 16:31 от спасательных служб региона пришло экстренное оповещение: в Нижегородской области вводится режим опасности БПЛА. Жителям рекомендовали не паниковать и при необходимости звонить по номеру 112.

Это не первое предупреждение о беспилотной опасности за сегодняшний день. Утром, в 5:25, аналогичный режим уже объявляли, но к 8:34 он был отменен. Кстати, 1 июля СМС с подобными предупреждениями также рассылали нижегородцам дважды.

А 2 июля область пережила масштабную атаку БПЛА. К сожалению, не обошлось без потерь: один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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