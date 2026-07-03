Второй раз за сутки в Нижегородской области объявили беспилотную опасность

3 июля в 16:31 от спасательных служб региона пришло экстренное оповещение: в Нижегородской области вводится режим опасности БПЛА. Жителям рекомендовали не паниковать и при необходимости звонить по номеру 112.
Это не первое предупреждение о беспилотной опасности за сегодняшний день. Утром, в 5:25, аналогичный режим уже объявляли, но к 8:34 он был отменен. Кстати, 1 июля СМС с подобными предупреждениями также рассылали нижегородцам дважды.
А 2 июля область пережила масштабную атаку БПЛА. К сожалению, не обошлось без потерь: один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше