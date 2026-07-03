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В Пензенской области в субботу ожидается жара и град

МЧС предупредило о жаре и грозе с градом в Пензенской области в субботу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Жара до плюс 34 градусов, а также гроза с градом прогнозируются в Пензенской области в субботу, сообщает ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве со ссылкой на Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что в субботу прогнозируется «желтый» уровень погодной опасности.

«Днем местами по Пензенской области ожидается жара плюс 30 градусов — плюс 34 градуса, гроза, при грозе порывы юго-западного ветра 15−18 метров в секунду, возможен град», — говорится в сообщении ведомства.

Во время града жителям рекомендуют держаться подальше от окон и не выходить из помещения. Если человек на улице, то следует найти укрытие, при этом нужно избегать остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев.

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