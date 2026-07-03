Часть коммунистов в Чайковском заявила о прекращении работы местного отделения КПРФ

Представители партии КПРФ в Чайковском сообщили о прекращении существования местного отделения. Информация об этом опубликована в соцсетях окружной ячейки. Сообщается, что из состава коммунистической партии решили выйти 11 ее представителей. В том числе первый секретарь Чайковского местного отделения КПРФ Олеся Горбунова, секретарь местного отделения КПРФ по протестной работе Вячеслав Нечкин и секретарь первичной партийной организации Завокзального микрорайона Александр Килин, состоявший в коммунистической партии с 1975 года.