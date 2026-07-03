В Приангарье высадили более 2,6 млн деревьев в ходе акции «Сад памяти»

Свыше 2,6 млн деревьев высадили участники международной акции «Сад памяти» в этом сезоне на территории Иркутской области, сообщили в региональном министерстве лесного комплекса. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
К событию присоединились около 7,5 тыс. человек. Работы провели на 100 участках, общая площадь посадок составила почти 1,3 га. Преимущественно там укоренили сеянцы сосны.
«Такие мероприятия — это пример того, как каждый может почтить память героев, воевавших в годы Великой Отечественной войны, и внести вклад в сохранение лесов. В Иркутской области “Сад памяти” высаживаем не первый год, приятно видеть, как все больше людей присоединяются к акции», — подчеркнул министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.
В этом году в Приангарье акция стартовала 8 мая и продлилась до 24 июня. Центральное мероприятие прошло 16 мая в Иркутском лесничестве. Тогда в районе поселка Усть-Балей в память о героях Великой Отечественной войны высадили около 19 тыс. молодых сосен.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.