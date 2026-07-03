В Приангарье высадили более 2,6 млн деревьев в ходе акции «Сад памяти»

«Такие мероприятия — это пример того, как каждый может почтить память героев, воевавших в годы Великой Отечественной войны, и внести вклад в сохранение лесов. В Иркутской области “Сад памяти” высаживаем не первый год, приятно видеть, как все больше людей присоединяются к акции», — подчеркнул министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.