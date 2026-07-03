Названы 20 лучших школ Челябинской области по версии RAEX

Кто-то этим летом озадачен выбором вуза, а кто-то — выбором школы, которая повысит шансы поступить в вуз. Мы решили напомнить топ-20 школ Челябинской области, выпускники которых успешно переходят в высшую школу. Для этого еще раз посмотрим на рейтинг агентства RAEX за 2025 год. В него вошли учебные заведения из пяти городов: Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Озерска и Снежинска.
Первое место в областном рейтинге уже шестой год подряд занимает Физико-математический лицей № 31 из Челябинска. Этот же лицей в общенациональном рейтинге RAEX по конкурентоспособности выпускников поднялся на 3-ю строчку, вплотную приблизившись к дуэту признанных лидеров — СУНЦ МГУ и Физтех-лицею имени Капицы.
Второе место в регионе — у лицея № 11 (Челябинск), третье — у Многопрофильного лицея № 148 (Челябинск). Таким образом, вся тройка лидеров областного рейтинга полностью представлена школами областного центра.
Полный список топ-20 школ региона выглядит так:
1. Физико-математический лицей № 31, Челябинск. 2. Лицей № 11, Челябинск. 3. Многопрофильный лицей № 148, Челябинск. 4. Многопрофильный лицей № 1, Магнитогорск. 5. Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей, Челябинск. 6. Гимназия № 1, Челябинск. 7. Академический лицей, Магнитогорск. 8. Гимназия № 127 имени академика Е. Н. Аврорина, Снежинск. 9. Школа № 56 с углубленным изучением математики, Магнитогорск. 10. Лицей № 97, Челябинск. 11. Лицей № 39, Озерск. 12. Школа № 5 с углубленным изучением математики, Магнитогорск. 13. Гимназия № 93 имени А. Ф. Гелича, Челябинск. 14. Лицей № 82, Челябинск. 15. Гимназия № 80, Челябинск. 16. Лицей № 35, Челябинск. 17. Школа № 8, Магнитогорск. 18. Лицей № 6, Миасс. 19. Лицей № 77, Челябинск. 20. Школа № 15, Челябинск.
Регион также показывает достойные результаты и в общенациональных рейтингах RAEX.
В рейтинге лучших школ по доле успешных поступлений третье место в России занял физико-математический лицей № 31 из Челябинска. В топ-300 также попали челябинский Областной многопрофильный лицей-интернат (43 место), челябинский лицей № 97 (167 место), снежинская гимназия № 127 имени Аврорина (176 место), челябинский лицей № 67 (189 место), озерский лицей № 39 (192 место), челябинский лицей № 11 (237 место), челябинская гимназия № 1 (259 место), магнитогорская школа № 56 с углубленным изучением математики (285 место), озерский лицей № 23 (298 место).
Помимо этого, RAEX опубликовал список из 500 школ, выпускники которых в абсолютных цифрах чаще всего становятся студентами ведущих вузов (без поправки на количество выпускников). В этот перечень вошли челябинский физико-математический лицей № 31 (164 место), челябинский лийцей № 11 (300 место), челябинский многопрофильный лицей № 148 (325 место), магнитогорский многопрофильный лицей № 1 (370 место), челябинский Областной многопрофильный лицей-интернат (380 место), челябинская гимназия № 1 (403 место) и магнитогорский Академический лицей (476 место).
Интересно при этом, что в рейтинг лучших частных школ-2026, в котором только 30 позиций, ни одно учебное заведение Челябинской области не попало.