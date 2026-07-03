Названы 20 лучших школ Челябинской области по версии RAEX

Кто-то этим летом озадачен выбором вуза, а кто-то — выбором школы, которая повысит шансы поступить в вуз. Мы решили напомнить топ-20 школ Челябинской области, выпускники которых успешно переходят в высшую школу. Для этого еще раз посмотрим на рейтинг агентства RAEX за 2025 год. В него вошли учебные заведения из пяти городов: Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Озерска и Снежинска.