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В городе Бавлы Татарстана открыли площадку для сдачи норм ГТО

Часть оборудования адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новую площадку для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) открыли в городе Бавлы Республики Татарстан. Она построена при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в аппарате совета Бавлинского района.

Площадка, расположенная на лыжной базе «Трехгорка», оборудована турниками, перекладинами и рукоходами, гимнастическими скамьями и помостами для отжиманий и пресса. Там также сделали зону для прыжков, поставили уличные силовые и кардиотренажеры, информационные стенды с нормативами. На территории площадки выложили безопасное резиновое покрытие, кроме того, часть оборудования адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.