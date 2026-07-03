В городе Бавлы Татарстана открыли площадку для сдачи норм ГТО

Площадка, расположенная на лыжной базе «Трехгорка», оборудована турниками, перекладинами и рукоходами, гимнастическими скамьями и помостами для отжиманий и пресса. Там также сделали зону для прыжков, поставили уличные силовые и кардиотренажеры, информационные стенды с нормативами. На территории площадки выложили безопасное резиновое покрытие, кроме того, часть оборудования адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.