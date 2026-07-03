В городе Бавлы Татарстана открыли площадку для сдачи норм ГТО

Новую площадку для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) открыли в городе Бавлы Республики Татарстан. Она построена при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в аппарате совета Бавлинского района.
Площадка, расположенная на лыжной базе «Трехгорка», оборудована турниками, перекладинами и рукоходами, гимнастическими скамьями и помостами для отжиманий и пресса. Там также сделали зону для прыжков, поставили уличные силовые и кардиотренажеры, информационные стенды с нормативами. На территории площадки выложили безопасное резиновое покрытие, кроме того, часть оборудования адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.