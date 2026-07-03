Где отдохнуть недорого летом: топ-10 мест для бюджетного отпуска в России и за границей

Вопрос, где отдохнуть недорого летом, в 2026 году стал сложнее, чем раньше. Часть черноморских пляжей Краснодарского края закрыта после разлива мазута в декабре 2024 года — перед поездкой обязательно проверяйте статус пляжей на сайте Роспотребнадзора. При этом хороших бюджетных вариантов по-прежнему много: Азовское море, Карелия, Дагестан, Кавминводы, а за рубежом — Армения и Грузия. В этом материале — проверенный список направлений, актуальных на лето 2026 года: что стоит рассматривать, что обходить стороной и как потратить меньше, не потеряв в удовольствии.
Коротко о главном.
Бюджетный отпуск на неделю — от 50 000 до 150 000 ₽ на двоих, включая дорогу. С детьми добавьте 20−30% на одного ребенка. Самые выгодные варианты для пляжного отдыха с детьми: Азовское море (Ейск, Голубицкая), Дагестан (Каспий).Любителям природы: Карелия, Байкал, Селигер. Совместить отдых и экскурсии: Кавминводы, Армения, Грузия. Максимальная экономия: раннее бронирование (март-апрель), поездка в июне или конце августа, жилье не на первой линии.
Содержание:
Как выбрать место для бюджетного отпускаТоп-10 лучших мест для недорогого отдыха летомКакое направление выбрать именно вамКак сэкономить на летнем отпускеЧасто задаваемые вопросыЗаключение.
Как выбрать место для бюджетного отпуска.
Многие задаются вопросом: «Где летом можно недорого отдохнуть на море?» Стоимость отдыха складывается из нескольких статей — и жилье далеко не всегда главная. Иногда за меньший бюджет можно получить лучший отдых, просто выбрав другое направление.
Дешевое жилье не означает дешевый отпуск. Байкал дешевле Сочи по ценам на жилье, но перелет из Москвы съедает разницу. А Селигер на машине — один из самых выгодных суммарных вариантов для жителей западной части страны. Главное правило: считайте полную стоимость поездки, а не только стоимость номера.
Статья расходов.
Где сэкономить.
Дорога.
Поезд или авто вместо самолета.
Жилье.
Комнаты в гостевых домах, апартаменты с кухней, 2−3 линия от моря.
Питание.
Местные кафе, самостоятельная готовка.
Экскурсии.
Самостоятельные маршруты, бесплатные природные объекты.
Транспорт на месте.
Общественный транспорт вместо такси и каршеринга.
Топ-10 лучших мест для недорогого отдыха летом.
Все варианты проверены на актуальность на июнь 2026 года. Бюджеты указаны на 7 дней на двоих, включая дорогу из Москвы.
1. Азовское море: Ейск, Голубицкая, Должанская.
Самый доступный вариант пляжного отдыха в России. Азовские курорты не пострадали от разлива мазута. Вода здесь прогревается быстрее Черного моря: к началу июля уже комфортна для купания, а мелководье делает Азов лучшим выбором для семей с маленькими детьми.
Азовское море — теплое и неглубоководное, идеально для семейного отдыха. Фото: РИА Новости.
Где купаться: Ейск, Голубицкая, Должанская коса. Вода +28°C, мелко — безопасно для детей. Что посмотреть: грязевое озеро в Голубицкой — лечебная грязь бесплатно, долина лотосов (цветет в июле-августе), музей-заповедник «Фанагория», аквапарк «Морской риф» в Анапе. Жилье: гостевые дома от 2 500−4 500 ₽/сутки на двоих. Бронируйте заранее. Как добраться: поезд из Москвы, туда-обратно на двоих от 23 000−30 000 ₽.Бюджет на 7 дней на двоих: 60 000−95 000 ₽.Кому подойдет: семьям с детьми, тем, кто едет впервые на море, любителям спокойного размеренного отдыха без шумных курортов. Кому не подойдет: тем, кто ждет развитой инфраструктуры и большого выбора ресторанов.
2. Калининградская область.
Европейский характер — кирхи, замки, янтарь и пляжи Балтийского моря. Один из немногих российских курортов, где пляжный отдых сочетается с богатой экскурсионной программой: немецкая архитектура, янтарный промысел и Куршская коса входят в список ЮНЕСКО.
Где купаться: Зеленоградск, Светлогорск, Куршская коса. Вода +19−20°C.Что посмотреть: Кафедральный собор, Музей янтаря (350 ₽/чел.), Куршская коса. Жилье: апартаменты в Калининграде от 4 000−6 000 ₽/сутки на двоих; комнаты в гостевых домах от 2 500 ₽.Как добраться (важно!): наземный транзит закрыт с 2022 года. Только авиа. Билет от 7 000 ₽/чел. Туда-обратно на двоих от 28 000 ₽.Бюджет на 7 дней на двоих: 70 000−135 000 ₽ В июне — на 20−30% дешевле. Кому не подойдет: тем, кто хочет теплое море или планировал автопутешествие.
3. Карелия и Ладожские шхеры.
Озера, шхеры, водопады — для тех, кто хочет природу, а не море.
Где купаться: Ладожское и Онежское озера, вода +18−22°C к концу июня. Что посмотреть: Ладожские шхеры, водопад Кивач (200−250 ₽/чел.), горный парк Рускеала, Валаам. Жилье: турбазы и домики у озера от 3 000−5 000 ₽/сутки на двоих. С палаткой в нацпарках — от 100−300 ₽/сутки. Как добраться: поезд Москва-Петрозаводск, туда-обратно на двоих от 8 000−15 000 ₽ На машине (~1 000 км) — бензин ~20 000−25 000 ₽.Бюджет на 7 дней на двоих: 50 000−85 000 ₽.Кому подойдет: любителям природы и активного отдыха.
4. Дагестан: Каспийское море, горы, Дербент.
Каспий не затронут разливом мазута, вода прогревается до +28°C, пляжи широкие и просторные. При этом Дагестан — это не только море: Сулакский каньон глубже Большого Каньона в США, а Дербент — один из старейших городов мира с историей более 5 000 лет. Сочетание пляжей, гор и культуры делает направление уникальным для бюджетного отдыха.
Карадахское ущелье у Гоцатлинского водохранилища в Республике Дагестан. Фото: РИА Новости.
Где купаться: Избербаш, Каспийск, Дербент — широкие песчаные пляжи. Что посмотреть: Сулакский каньон, Дербентская крепость, аул Гамсутль, бархан Сарыкум. Жилье: двухместный номер в 3* в Махачкале от 3 000 ₽; апартаменты от 1 200 ₽/сутки. Как добраться: авиа Москва — Махачкала, туда-обратно на двоих от 10 000−24 000 ₽ Поездом — около 40 часов, от 3 500 ₽/чел. Бюджет на 7 дней на двоих: 40 000−85 000 ₽
5. Кавказские Минеральные Воды.
Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки — один из немногих вариантов бюджетного оздоровительного отдыха в России. Моря здесь нет, зато 130 источников минеральных вод, горный воздух, санаторное лечение и богатейшая природа Северного Кавказа. Отсюда удобно ездить к Эльбрусу и на Медовые водопады.
Мужчина на горе «Красное солнышко» в Кисловодском Национальном парке. Фото: РИА Новости.
Что посмотреть: Кисловодский нацпарк (бесплатно), Провал в Пятигорске (42 ₽), бюветы с минеральной водой, Эльбрус (канатка от 1 500 ₽).Жилье: гостиница 3* от 3 000−5 000 ₽/сутки за двоих; санаторий (3−4*) от 4 000−7 000 ₽/сутки на человека. Как добраться: поезд от 3 500 ₽/чел. в одну сторону (~20−22 часа).Бюджет на 7 дней без санатория: 55 000−95 000 ₽ С санаторием — от 56 000−100 000 ₽.Кому подойдет: всем возрастам, кто хочет совместить лечение и экскурсии.
6. Байкал: Малое море и Ольхон.
Байкал — самое глубокое озеро мира и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не самое дешевое направление: дорога дальняя, продукты на острове дороже, чем в Иркутске. Зато кристально чистая вода, нетронутая природа и ощущение первооткрывателя — этого не купить ни на одном черноморском курорте. Лучшее время для поездки — август: вода теплее, мошки меньше.
Где купаться: Малое море (+22°C к августу), Ольхон. В июне вода еще +12−14°C.Что посмотреть: остров Ольхон, бухта Песчаная, Кругобайкальская железная дорога (КБЖД), Листвянка. Жилье: турбазы на Ольхоне — 4 500−6 000 ₽/сутки на двоих. Как добраться: авиа Москва — Иркутск, туда-обратно на двоих от 40 000−50 000 ₽ Поездом (75 ч) — на 25 000−35 000 ₽ дешевле. Бюджет на 7 дней на двоих: 100 000−155 000 ₽ при перелете. Кому подойдет: любителям природы, готовым к долгой дороге.
7. Селигер и Валдай: Центральная Россия.
Озеро Селигер с его монастырями, рыбалкой и базами отдыха — одно из самых доступных направлений для семейного выезда из Москвы или Петербурга. До Осташкова — около 370 км по трассе, 4−5 часов на машине. Чистые песчаные берега, хорошие условия для купания с конца июня и тишина, которой не хватает горожанам.
Селигер хорош своей транспортной доступностью: из Москвы лишь несколько часов на машине. Фото: РИА Новости.
Как добраться: машина (~370 км), бензин + платные участки ~10 000 ₽ Поезд с пересадкой от 1 200−2 000 ₽/чел. Что посмотреть: Нилова пустынь, Осташков, рыбалка (судак, щука, лещ), прогулки на лодке по озеру. Жилье: базы отдыха от 4 500 ₽/сутки на двоих с завтраком; домики у воды от 3 000 ₽.Бюджет на 7 дней на двоих: 65 000−80 000 ₽.Кому подойдет: семьям, любителям рыбалки и тишины недалеко от Москвы.
8. Великий Новгород и озеро Ильмень.
Великий Новгород основан более 1 000 лет назад — и это единственный в России город, где уличные мостовые XII-XV веков сохранились прямо под ногами. Мощные кремлевские стены, музеи деревянного зодчества и тихие берега озера Ильмень — идеальный вариант для культурного выезда выходного дня из Москвы или Петербурга.
Поездка на озеро Ильмень. Можно поваляться на пляже, а можно устроить экскурсию по историческим достопримечательностям. Фото: РИА Новости.
Что посмотреть: Кремль (300 ₽/чел.), Витославлицы, Юрьев монастырь. Пляж на берегу озера Ильмень. Жилье: гостиницы в центре от 4 000−6 000 ₽/сутки на двоих; хостелы от 1 000 ₽/чел. Как добраться: поезд из Москвы ~9 ч, туда-обратно на двоих ~10 000 ₽ На машине (~550 км) — ~12 000 ₽.Бюджет на 7 дней на двоих: 65 000−90 000 ₽ Для 3-дневной поездки: 30 000−40 000 ₽.Кому подойдет: любителям истории, для выезда выходного дня.
9. Грузия: Тбилиси, Батуми, горы.
Грузия остается в списке, но с важной оговоркой: дешевой Грузии давно нет. Цены в Тбилиси и Батуми выросли. Тем не менее по сравнению с Сочи или Турцией в высокий сезон Грузия дает ощутимую экономию при правильном подходе. Плюс — безвизовый въезд до 365 дней, сочетание пляжа (Батуми) и гор (Казбеги) в одной поездке и одна из лучших гастрономических культур региона.
Вид на Батуми со смотровой площадки канатной дороги Арго. Фото: РИА Новости.
Что посмотреть: Тбилиси (старый город, Нарикала), Батуми (набережная, Аджарский ботанический сад), Казбеги. Жилье: апартаменты в Тбилиси от 2 000−3 500 ₽/сутки; гостевые дома от 1 500 ₽.Документы (важно!): только загранпаспорт. С 2026 года обязательна медстраховка (мин. 30 000 лари) — без нее штраф 300 лари (~8 300 ₽).Оплата: карты МИР не работают. Наличные (доллары/евро) или UnionPay.Как добраться: авиа до Тбилиси, туда-обратно на двоих от 20 000−30 000 ₽ Или сухопутно через КПП Верхний Ларс. Бюджет на 7 дней на двоих: 65 000−95 000 ₽ В июне — на 20−30% дешевле. Кому не подойдет: тем, кто ищет сервис «все включено» или едет впервые за рубеж.
10. Армения: Ереван, озеро Севан, монастыри.
Самое доступное зарубежное направление из Москвы в 2026 году. Насыщенная культурная программа, бюджетное жилье и доброжелательное отношение к российским туристам. Въезд по внутреннему паспорту РФ при авиаперелете, виза не нужна. За одну поездку можно увидеть древние монастыри, горный Арарат, озеро Севан и попробовать настоящий армянский коньяк прямо на заводе.
Туристы на территории монастыря Севанаванк, расположенного на северо-западном побережье озера Севан в провинции Гехаркуник в Армении. Фото: РИА Новости.
Документы: виза не нужна. При авиаперелете — внутренний паспорт РФ. При наземном въезде — загранпаспорт. Оплата: карты МИР не принимаются с апреля 2024 года. Наличные или UnionPay; снять с МИР — в банкоматах ВТБ Армения. Что посмотреть: Ереван, монастырь Гегард, храм Гарни, озеро Севан с монастырем Севанаванк. Жилье: хостел от 800 ₽/чел.; квартира от 1 500−3 500 ₽/сутки на двоих. Как добраться: от 7 000 ₽/чел. в одну сторону. Туда-обратно на двоих от 28 000−40 000 ₽.Бюджет на 7 дней на двоих: 70 000−100 000 ₽.Кому подойдет: самостоятельным туристам, любителям истории, тем, кто хочет максимум за минимальные деньги.
Сравнение направлений.
Направление.
Море / водоем.
Бюджет 7 дней, двое.
Кому подойдет.
Азовское море.
Азовское море.
60 000−95 000 ₽
Семьи с детьми.
Калининград.
Балтийское море.
70 000−135 000 ₽
Пары, история.
Карелия.
Озера.
50 000−85 000 ₽
Активный отдых.
Дагестан.
Каспийское море.
40 000−85 000 ₽
Экскурсии, пляж.
Кавминводы.
Нет.
55 000−95 000 ₽
Санаторный отдых.
Байкал.
Озеро.
100 000−155 000 ₽
Природа, активный.
Селигер.
Озеро.
65 000−80 000 ₽
Семьи, рыбалка.
Великий Новгород.
Озеро Ильмень.
65 000−90 000 ₽
История, культура.
Грузия.
Черное море, горы.
65 000−95 000 ₽
Самост. туристы.
Армения.
Озеро Севан.
70 000−100 000 ₽
Экскурсии, культура.
Какое направление выбрать именно вам.
Где можно совместить пляжный отдых и экскурсии? Куда поехать летом всей семьей с небольшим бюджетом? Ответы зависят от того, что важнее именно вам — море, природа, история или оздоровление.
Сценарий.
Подойдет.
Не подойдет.
Почему.
Семья с детьми до 10 лет.
Азовское море.
Байкал.
Мелкое теплое море безопаснее.
Молодая пара.
Калининград, Грузия.
Ейск.
Прогулки, атмосфера, история.
Активный турист.
Карелия, Байкал.
Голубицкая.
Походы и водные маршруты.
Минимальный бюджет.
Армения, Селигер.
Калининград.
Дешевле и ближе.
Море + экскурсии.
Дагестан, Грузия.
Ейск.
Море + культура рядом.
Отдых на машине.
Новгород, Селигер.
Байкал.
Удобный маршрут, нет перелета.
Санаторно-курортный.
Кавминводы.
Карелия.
Источники и процедуры.
Первый выезд за рубеж.
Армения.
Грузия.
Проще, ближе.
Как сэкономить на летнем отпуске.
Даже в одно и то же направление итоговые расходы могут отличаться в полтора-два раза в зависимости от времени поездки, выбора жилья и подхода к питанию.
Когда покупать билеты.
Авиабилеты — за 2−3 месяца до вылета, в будние дни (вторник-среда): в среднем на 15−25% дешевле выходных. Билеты на поезд — за 45−60 дней (открытие продаж).Июнь и конец августа — вне пика сезона, цены на жилье и билеты на 20−30% ниже июля.
Как выбрать жилье.
2−3 линия от моря — на 30−50% дешевле первой. Разница в комфорте: 10−15 минут пешком. Апартаменты с кухней: экономия на питании 500−1 000 ₽/день на человека. Комнаты в гостевых домах частного сектора — дешевле крупных отелей, нередко включают завтрак.
Питание и экскурсии.
Местные кафе и столовые в 1,5−2 раза дешевле туристических зон. Завтрак из продуктов с рынка вместо кафе — экономия 600−1 000 ₽/день на двоих. В Армении и Грузии — кафе для местных со счетом от 600−900 ₽ против 2 500−4 000 ₽ в туристических ресторанах. Исторические кварталы, парки, набережные — самостоятельно и бесплатно. Природные объекты за городом — с групповой экскурсией: дешевле и информативнее.
Часто задаваемые вопросы.
Где летом можно отдохнуть недорого на море в России?
Азовское море (Ейск, Голубицкая) — самый доступный вариант. Дагестан (Каспий) — от 40 000 ₽ На Черном море — проверяйте статус пляжей в Роспотребнадзоре перед бронированием.
Какой курорт подойдет для отдыха с детьми при небольшом бюджете?
Азовское море — мелкое (+28°C), теплое, безопасный вход. Жилье от 1 700 ₽/сутки за комнату. На 7 дней семья из трех человек — до 100 000 ₽ из Москвы.
Где дешевле: Азовское, Балтийское или Каспийское море?
Дешевле всего — Каспий (Дагестан): от 40 000 ₽ Азовское — от 60 000 ₽ Балтика (Калининград) — от 70 000 ₽ из-за перелета.
Когда лучше бронировать жилье?
В марте-апреле. Хорошие варианты разбирают к маю. Авиабилеты — за 2−3 месяца, в будние дни.
Что выгоднее: гостиница, комната в гостевом доме или квартира?
Квартира с кухней — выгоднее от 5 дней и с детьми. Комнаты в гостевых домах — баланс цены и удобства (нередко включают завтрак). Гостиница — для коротких поездок.
Сколько стоит бюджетный отпуск на неделю?
На двоих: Дагестан — от 40 000 ₽; Карелия/Азовское — от 50 000−95 000 ₽; Грузия/Армения/Селигер — от 65 000−100 000 ₽; Байкал — от 100 000 ₽ Цифры реальны при раннем бронировании.
Какие зарубежные страны остаются доступными?
Армения — от 70 000 ₽, въезд по внутреннему паспорту при авиаперелете, без визы. Грузия — от 65 000 ₽, нужен загранпаспорт и медстраховка (обязательна с 2026 года). В обеих — карты МИР не работают.
Когда лучше ехать: в июне или в августе?
Оба месяца выгоднее пикового июля. Июнь — дешевле, длиннее световой день, меньше туристов. Минус: вода в море еще не прогрелась до максимума. Конец августа — вода теплая, цены уже падают после пика, детям удобнее (каникулы). Для пляжного отдыха конец августа предпочтительнее, для экскурсий — июнь.
Стоит ли ехать в Дагестан самостоятельно?
Да, большинство туристических маршрутов Дагестана безопасны для самостоятельного посещения. Центральные районы, Махачкала, Каспийск, Дербент и популярные природные объекты (Сулакский каньон, бархан Сарыкум, аул Гамсутль) хорошо освоены туристами. Для отдаленных горных районов рекомендуется местный гид.
Заключение.
Бюджетный отпуск летом 2026 года — это не отказ от комфорта, а правильный выбор направления и времени поездки.
Главные выводы:
Черное море требует проверки — безопасны Геленджик и Большой Сочи. Азовские курорты (Ейск, Голубицкая) не пострадали от разлива мазута. Самое доступное море в России — Азовское: от 60 000 ₽ на 7 дней на двоих. Самое доступное зарубежное направление — Армения: от 70 000 ₽ на 7 дней, без визы, внутренний паспорт при авиаперелете. Самое доступное направление на машине — Селигер: от 65 000 ₽ на 7 дней на двоих. Раннее бронирование (март-апрель), поездка в июне или конце августа, жилье не на первой линии — экономят 30−50% бюджета.