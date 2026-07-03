Где отдохнуть недорого летом: топ-10 мест для бюджетного отпуска в России и за границей

Вопрос, где отдохнуть недорого летом, в 2026 году стал сложнее, чем раньше. Часть черноморских пляжей Краснодарского края закрыта после разлива мазута в декабре 2024 года — перед поездкой обязательно проверяйте статус пляжей на сайте Роспотребнадзора. При этом хороших бюджетных вариантов по-прежнему много: Азовское море, Карелия, Дагестан, Кавминводы, а за рубежом — Армения и Грузия. В этом материале — проверенный список направлений, актуальных на лето 2026 года: что стоит рассматривать, что обходить стороной и как потратить меньше, не потеряв в удовольствии.