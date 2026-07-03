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На Дону прошел тренинг для кандидатов в волонтеры фестиваля молодежи

Участники познакомились друг с другом и узнали об истории и ценностях предстоящего мероприятия.

Образовательный тренинг для кандидатов в волонтеры Международного фестиваля молодежи — 2026 (МФМ), который проводится в поддержку нацпроекта «Молодёжь и дети», состоялся в региональном центре #ДонМолодой. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Участниками обучения стали 70 кандидатов, успешно прошедших первые этапы отбора. Общий образовательный тренинг был направлен на формирование эффективной волонтерской команды для успешной организации и проведения фестиваля. На мероприятии желающие более подробно узнали о МФМ-2026. Напомним, фестиваль пройдет в сентябре в Екатеринбурге.

Программа тренинга была разработана оргкомитетом фестиваля. Для эффективного усвоения материала все обучение прошло в интерактивной форме. Решая логические задачи и выполняя командные задания, кандидаты познакомились не только друг с другом, но и с историей и ценностями фестиваля, получили новые знания.

Уточняется, что обучение было обязательным для волонтеров основного состава. Окончательные результаты отбора, а также предложение позиции направят кандидатам не раньше середины июля.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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