В Самаре запустили станцию приема жидких бытовых отходов

Станция приема жидких бытовых отходов (ЖБО) начала работать в Самаре, сообщили в администрации губернатора региона. Модернизация коммунальной системы осуществляется при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Блок представляет собой современный модуль на действующих сетях водоотведения. ЖБО принимаются через специальный кластер с магнитным замком и приборами учета. Стоки проходят первичную очистку и в линии водоотведения дополнительно разбавляются водой для дальнейшей транспортировки на очистные сооружения. Всего в Самаре будут работать две такие станции, другая расположена в Красноглинском районе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.