В Самаре запустили станцию приема жидких бытовых отходов

Блок представляет собой современный модуль на действующих сетях водоотведения. ЖБО принимаются через специальный кластер с магнитным замком и приборами учета. Стоки проходят первичную очистку и в линии водоотведения дополнительно разбавляются водой для дальнейшей транспортировки на очистные сооружения. Всего в Самаре будут работать две такие станции, другая расположена в Красноглинском районе.