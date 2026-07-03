Тамбовская областная дума утвердила итоги бюджета 2025 года с профицитом 411 млн

Депутаты также одобрили изменения в бюджет 2026 года и на плановый период 2027 и 2028 годов. Эти изменения обусловлены необходимостью финансового обеспечения завершения реконструкции Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 150 мест в селе Отъяссы Сосновского района (необходимо дополнительно 100 млн руб.) и «непрерывности сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов» (191,1 млн руб.). При этом основные параметры бюджета на 2026−2028 годы не изменились. Доходы утверждены на уровне 79,8 млрд руб., расходы — 86,3 млрд руб., а дефицит — 6,5 млрд руб.