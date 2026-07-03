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На железнодорожном вокзале Севастополя перестанут работать кассы

Пригородные кассы ЮППК на вокзале Севастополя будут закрыты с 4 июля.

Источник: Комсомольская правда

С 4 июля на железнодорожном вокзале Севастополя перестанут работать пригородные кассы, информирует пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

Билеты на пригородные поезда можно будет приобрести у кассиров в поездах, а также онлайн через сайт или мобильное приложение «В путь — билеты на электрички».

«При покупке билетов внутри поезда на ст. Инкерман-1 комиссионный сбор не взимается», — отметили в Южной пригородной пассажирской компании.

Напомним, с 1 июля в Крыму также закрыли кассы на десяти железнодорожных станциях. Кассовые окна не будут работать до особого распоряжения на станции Краснофлотская, Кировская, Азовская, Нижнегорская, Почтовая, Армянск, Ефремовская, Краснопартизанская, Элеваторная и Урожайная.

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