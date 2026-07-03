«Эн+ Тепло Волга» организовала летний отдых для более 120 детей сотрудников

Среди тех, кто пользуется этой возможностью, — сотрудница Автозаводской ТЭЦ, аппаратчик химводоочистки Екатерина Тихонова. Она уже третий год отправляет своего 11-летнего сына в полюбившийся лагерь «Сережа» в Арзамасском районе. Раньше вместе с ним ездила и старшая дочь. Обе путевки компенсировались до 90% стоимости за счет работодателя. В прошлом году в семье Тихоновых произошло радостное событие — родилась третья девочка. Семья получила статус многодетной, что позволило в этом году отправить сына в лагерь бесплатно.